Hoffen auf frühen Pre-Load

GTA 6: Spieler müssen sich wohl auf einen Mega-Download einstellen

Bericht behauptet: GTA 6 könnte zum Start nur digital erscheinen. Grand Theft Auto-Fans müssten sich auf riesigen Download vorbereiten.


Wenn du dachtest, das Warten auf GTA 6 sei das Härteste, kommt jetzt der nächste Dämpfer oder für manche vielleicht sogar die nächste Überraschung. Ein neuer Bericht sorgt gerade für Diskussionen in der Community, weil er nahelegt, dass du dich zum Release auf einen gewaltigen Download einstellen musst. Laut einem Insider-Bericht könnte Grand Theft Auto VI zum Start womöglich gar nicht als Disc-Version im Handel stehen. Stattdessen soll das Spiel zunächst nur digital erscheinen.

Für viele klingt das nach einem klaren Zeichen: Rockstar Games und Take-Two Interactive wollen offenbar jedes Risiko von Leaks so weit wie möglich reduzieren.

Die Informationen stammen von einem Insider (via PPE.pl), der laut Quelle im europäischen Handel mit physischen Spielen zu tun hat und in der Vergangenheit bereits korrekt mit anderen Releases lag. Laut seinen Angaben gebe es aktuell keine konkreten Pläne für eine Disc-Version von GTA 6 zum Starttermin.

GTA 6 nur digital: Rockstar möchte Leak-Welle vor Release verhindern

Die Begründung wirkt nachvollziehbar, wenn man sich die Geschichte des Spiels ansieht. GTA 6 war in den letzten Jahren immer wieder Ziel von Leaks. 2022 tauchte sogar umfangreiches frühes Gameplay-Material im Netz auf. Ein physischer Vertrieb Wochen vor Release würde das Risiko erhöhen, dass Kopien vorzeitig in falsche Hände geraten. Deshalb könnte dies bedeuten, die Disc-Fassung könnte erst Wochen oder sogar Monate später folgen. Einige Hinweise sprechen von drei bis vier Wochen Verzögerung, andere sogar von einem Release erst 2027. Offiziell bestätigt ist das alles nicht. Es ist derzeit noch ein Insider-Bericht, nicht um eine Ansage von Rockstar Games selbst. Plausibel klingt es trotzdem.

Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, bedeutet das vor allem eins: Du wirst dich auf einen riesigen Download vorbereiten müssen. Schon GTA 5 war groß, moderne Open-World-Spiele sprengen regelmäßig die 100-GB-Marke. Bei einem Titel wie GTA 6, der technisch neue Maßstäbe setzen soll, rechnen viele mit noch deutlich mehr.

Eine riesige Map wie sie Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hat könnte einen massiven Download bedeuten. - Bild: Rockstar Games

Gerade Spieler mit langsamer Leitung oder begrenztem Speicher auf Konsole stehen dann vor einer echten Herausforderung. Die Vorfreude auf den Release könnte sich schnell in Geduldsspiel verwandeln, wenn der Download über Stunden oder sogar Tage läuft. Entscheidend wird also sein ab wann der Pre-Load laufen wird.

Aktuell ist der Release von GTA 6 für den 19. November 2026 angesetzt. Nach mehreren Verschiebungen ist die Geduld vieler Fans ohnehin angespannt. Wichtig ist: Es gibt bisher keine offizielle Bestätigung seitens Entwickler oder Publisher. Alles basiert auf Insider-Angaben. Trotzdem passt das Szenario zur extrem vorsichtigen Strategie, die der Publisher rund um dieses Spiel fährt.

