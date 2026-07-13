Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI ist offiziell noch Monate entfernt. Trotzdem tauchen immer wieder neue Details auf, die GTA 6-Fans sofort auseinandernehmen. Diesmal kommt der Hinweis nicht von Rockstar Games selbst, sondern von einem brasilianischen Händler. Und genau deshalb ist die Sache spannend, aber auch mit Vorsicht zu genießen.

Wichtig ist vorweg: Händlertexte sind keine offiziellen Ankündigungen. Solche Beschreibungen können auf offiziellen Materialien basieren, aber auch Platzhalter, Marketingtexte oder ungenaue Angaben enthalten. Trotzdem stecken darin einige Punkte, die perfekt zu dem passen, was Rockstar bisher über Vice City, Leonida, Jason und Lucia gezeigt hat.

Jason und Lucia könnten sich stärker unterscheiden

Mit GTA 6 bringt Rockstar die bislang „größte und dichteste Open World“ hervor, so der brasilianische Händler. Ein Text der zum Kauf locken soll. Vielleicht von Rockstar oder auch einfach erfunden. Genannt werden Vice City, der Bundesstaat Leonida, Strände, Sümpfe, Vororte und kleinere Städte. Das ist grundsätzlich nicht überraschend, passt aber zur bisherigen Präsentation des Spiels: GTA 6 soll nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes Florida-inspiriertes Lebensgefühl abbilden. Daran wäre nichts neu.

Interessanter ist der Hinweis auf Jason und Lucia. Laut Händlerbeschreibung sollen Spieler während der Kampagne in Echtzeit zwischen beiden Figuren wechseln können. Außerdem sollen beide eigene Fähigkeiten besitzen, die Missionen und das kriminelle Ökosystem beeinflussen. Genau dieser Punkt wäre spannend, weil Rockstar damit noch stärker an das Charakterwechsel-System von GTA 5 anknüpfen könnte, es aber offenbar persönlicher und spielmechanisch relevanter macht.

Offiziell bestätigt ist das in dieser Form nicht. Rockstar nennt Jason und Lucia auf der offiziellen Webseite als zentrales Duo und beschreibt ihre Geschichte rund um einen missglückten Job und eine kriminelle Verschwörung in Leonida. Von individuellen Fähigkeiten oder einem Echtzeitwechsel spricht Rockstar dort aber nicht ausdrücklich. Das würde jedoch gut passen. Immerhin hatten auch die drei Charaktere in GTA 5 unterschiedliche „Fähigkeiten“.

Die Spielwelt soll mehr eigene Routinen haben

Noch spannender ist der angebliche Hinweis auf die KI der Spielwelt. Der Produkteintrag beim brasilianischen Händler KaBuM! erwähnt NPCs mit eigenen Tagesabläufen und dynamische Ereignisse auf der Map. Dazu soll ein integriertes Social-Media-System kommen, über das Spieler virale Videos ansehen, Ingame-Influencern folgen und Nebenmissionen über das Smartphone entdecken können. Auch dieser „Leak“ ist nicht wirklich neu. Bereits aus dem ersten veröffentlichten Trailer zu GTA 6 konnten wir uns das zusammenreimen.

Gerade die Idee, Nebenmissionen über virale Videos oder Ingame-Posts zu entdecken, klingt nach einem modernen Grand Theft Auto. Nicht mehr nur: Fragezeichen auf der Karte ablaufen. Sondern: Du siehst etwas im Netz, fährst hin und findest dort eine völlig absurde Situation. Genau so müsste Vice City 2026 aus meiner Sicht eigentlich funktionieren.

PS5 Pro: Händler nennt „Advanced Ray Tracing“

Der zweite interessante Punkt betrifft die Technik. Der Händler listet auch mögliche „PS5 Pro“-Features. Demnach soll GTA 6 auf PS5 Pro optimiert sein und auf eine aktualisierte Grafik-Engine mit Advanced Ray Tracing und Global Illumination setzen. Genannt werden außerdem bessere Reflexionen auf Fahrzeugen und Wasser, dynamisches Wetter, realistische Tageszeiten und eine stabilere Performance auf der PS5 Pro. Für Besitzer der stärkeren PS5-Konsolenvariante wäre das natürlich genau die Art von Nachricht, auf die viele warten. Immerhin haben wir uns schon öfters gefragt, warum wir uns überhaupt eine „Pro“ geholt haben.

Aber sind diese Händler-Infos neu? Auf der offiziellen PlayStation-Seite wird Grand Theft Auto 6 bereits als PS5 Pro Enhanced gelistet. PlayStation nennt dort aber keine konkreten Details.

Natürlich sollte man bei solchen Produkteinträgen vorsichtig bleiben. Händler wollen Produkte verkaufen. Beschreibungen können früh eingetragen, automatisch übersetzt oder aus Marketingmaterial zusammengesetzt werden. Trotzdem ist der Eintrag interessant, weil mehrere Punkte zusammenpassen. Rockstar selbst bewirbt GTA 6 als bisher größte und immersivste Weiterentwicklung der Reihe. Das macht die Angaben nicht automatisch wahr. Aber es macht sie glaubwürdig genug, um darüber zu sprechen.

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