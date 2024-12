Enthüllt: Was der erste GTA 6-Trailer in „HD“ wirklich zeigt

Du wartest sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu GTA 6? Du bist nicht allein! Fans weltweit fiebern dem nächsten Meilenstein von Rockstar Games entgegen. Doch während Rockstar 2024 mit neuen Infos sparte, sorgt nun ein „hochauflösende Version“ des ersten Trailers für Furore. Dieser Trailer, der ursprünglich Ende 2023 durchgesickert war, enthält Details, die bisher unbemerkt blieben.

Die klarere Version des ersten GTA 6-Trailers wurde überraschenderweise auf der chinesischen Plattform Bili Bili entdeckt. Der X-Nutzer „takeshi_no_uta“ brachte diese Entdeckung ans Licht. Anders als bei der ursprünglichen Version, die durch YouTube- und X-Kompression an Qualität verlor, liefert dieses Video ein kristallklares Bild der beeindruckenden Grafik.

Spieler haben die verbesserte Version Bild für Bild analysiert – mit spannenden Ergebnissen! Zum ersten Mal fallen Details wie Dehnungsstreifen auf NPCs, sichtbare Armhaare und atemberaubend realistische Texturen in Innenräumen auf. Diese feinen Unterschiede lassen erahnen, wie viel Liebe Rockstar in die Grafik von GTA 6 gesteckt hat. Ein Detail besser als das andere!

Natürlich bleibt die Frage: Warum veröffentlicht Rockstar keinen neuen Trailer? Stattdessen musste sich die Community 2024 mit einem Social-Media-Post zufriedengeben, der weitere Neuigkeiten ausschloss. Kein Wunder also, dass Fans verzweifelt nach Hinweisen suchen.

Ein Nutzer scherzte auf der Plattform X: „Kein Weg, dass wir ein Remaster von Trailer 1 bekommen, bevor Trailer 2 erscheint!“.

Diese Frage bleibt offen. Rockstar schweigt beharrlich – aber wenn wir eines wissen, dann dass sie das Warten am Ende immer lohnenswert machen. Die jetzt aufgetauchte Trailer-Version zeigt uns immerhin, wie hoch die Messlatte für das Spiel liegt.

The GTA6 trailer has been found in way better quality, thanks to an upload on BiliBili, and the difference is night and day.

You can see so much more detail now like stretch marks on a woman’s thighs at the beach, better water textures, and even parts of the interior in the shot… pic.twitter.com/73X39h1n1O

— GTA 6 Info (@GTASixInfo) December 30, 2024