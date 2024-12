Erscheint Trailer 2 von GTA 6 am 7. Januar?

Fans von GTA 6 spekulieren weiter über das Veröffentlichungsdatum von Trailer 2, mit der Theorie, dass er am 7. Januar 2025, dem Ende des Rockstar Holiday Sale, veröffentlicht wird. Die lange Wartezeit auf den zweiten Trailer hat alle Hoffnungen auf eine Veröffentlichung in diesem Jahr zunichtegemacht. Nach jahrelangen Gerüchten wurde im Dezember 2023 endlich der erste Trailer veröffentlicht, was zu einer Flut von Beiträgen in den sozialen Medien führte. Phrasen wie „Wir haben X vor GTA 6 bekommen“ wurden populär, um überraschende Ereignisse zu kommentieren. Da Rockstar Games seitdem keine Updates gegeben hat, wächst die Ungeduld in der Community.

Ein neuer Tweet des Entwicklers verweist auf den laufenden Rockstar Store Holiday Sale, der bis zum 7. Januar Rabatte auf PC-Versionen von Red Dead Redemption, GTA 5 und GTA 4 sowie auf Rockstar-Kleidung und Sammlerstücke bietet. Einige Fans sehen dies als möglichen Hinweis darauf, dass der GTA 6 Trailer 2 am selben Tag veröffentlicht werden könnte, obwohl der Post selbst keine solche Andeutung enthält.

This week is your last chance to save during the Rockstar Store Holiday Sale!

Get 20% off Red Dead Redemption for PC, 50% off GTAV for PC, 70% off GTAIV for PC, and 30% off all Rockstar Games apparel and collectibles.

Sale ends January 7. Shop now: https://t.co/XwWv6UXcMd pic.twitter.com/QcDiNPptA9

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 27, 2024