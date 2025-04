Mario Kart World Direct: Termin für nächste große Ankündigung enthüllt

Mario Kart-Fans sollten sich den 17. April 2025 vormerken, denn an diesem Tag wird in einem speziellen Direct-Stream weitere Details zu Mario Kart World enthüllt. Bereits bei der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2 im Januar konnten Gamer einen ersten Blick auf das neue Mario Kart-Spiel werfen, das für die kommende Konsole entwickelt wird. Dieses neue Rennspiel war auch während des Nintendo Switch 2 Direct-Streams am 2. April zu sehen, in dem nicht nur der vollständige Titel bestätigt wurde, sondern auch Hinweise darauf gegeben wurden, dass es der bisher größte Ableger der Reihe sein könnte.

Mario Kart World entführt Spieler in eine riesige, miteinander verbundene Welt voller farbenfroher Rennstrecken – darunter staubige Städte, Lava-durchzogene Burgen und exotische Dschungel. Der aktuelle Trailer zeigte klassische Nintendo-Charaktere, die auf Schienen grinden, an Wänden entlangrasen und Power-ups nutzen, während sie alternative Strecken erkunden, um sich einen Vorteil im Rennen zu verschaffen.

Spezielle Mario Kart World Direct Mitte April

Neben den üblichen Grand Prix-Rennen und dem neuen Knockout-Tour-Modus führt Mario Kart World erstmals einen Free Roam-Modus ein, der es den Spielern ermöglicht, die zahlreichen Umgebungen nach Belieben zu erkunden. Diese Woche lieferte die Nintendo Switch 2 Direct viele spannende Informationen zum Spiel – doch bereits am 17. April 2025 gibt es eine weitere ausführliche Präsentation. Laut der Ankündigung am Ende des Trailers wird ein neuer Direct-Stream exklusiv zu Mario Kart World um 15:00 Uhr stattfinden.

Das Rennspiel erscheint am 5. Juni 2025, zeitgleich mit der Nintendo Switch 2. Wer die jüngste Nintendo Switch 2 Direct verfolgt hat, erfuhr außerdem endlich die Funktion der mysteriösen neuen Taste am überarbeiteten Joy-Con 2-Controller und konnte einen genaueren Blick auf Features wie Maussteuerung, 3D-Audio und ein größeres Display werfen. Zudem bestätigte Nintendo optimierte Switch-2-Versionen beliebter Spiele wie Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sowie das heiß erwartete Metroid Prime 4: Beyond.

