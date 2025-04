GTA 6 & Switch 2: Schlechte Nachrichten zum Preis – Was Fans wissen müssen

Die Preisgestaltung von Grand Theft Auto 6 sorgt zunehmend für Diskussionen unter Fans, insbesondere nach der jüngsten Preiserhöhung für Nintendo Switch 2-Spiele. Als Nintendo am 2. April die Switch 2 offiziell vorstellte, waren viele Spieler schockiert über die neuen Preise: 80 Euro für digitale Editionen und 90 Euro für physische Versionen von Spielen wie Mario Kart World. Diese Entwicklung hat Befürchtungen geweckt, dass auch Rockstar Games und Take-Two Interactive den Preis für GTA 6 weiter nach oben treiben könnten.

Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers im Dezember 2023 gab es kaum offizielle Informationen zu Grand Theft Auto 6. Take-Two-CEO Strauss Zelnick erklärte kürzlich, dass das Unternehmen die Spannung und Vorfreude auf das Spiel so lange wie möglich aufrechterhalten wolle. Er bezeichnete die Erwartungshaltung für GTA 6 als die größte, die er je in der Unterhaltungsbranche erlebt habe, und betonte, dass die Marketingkampagne erst näher am Veröffentlichungszeitpunkt beginnen werde.

Werbung

GTA 6 könnte eine neue Preis-Ära für Games einleiten

Während AAA-Spiele in den letzten Jahren meist 70 Euro kosteten, könnte Nintendo mit seinen neuen Preisen einen Präzedenzfall schaffen, der andere Publisher dazu ermutigt, ihre Preise ebenfalls zu erhöhen. Analysten spekulieren bereits, dass GTA 6 möglicherweise 100 Euro kosten könnte. Take-Two war bereits 2020 das erste Unternehmen, das den Standardpreis von 60 auf 70 Euro anhob – damals mit NBA 2K21. Ein Schweizer Händler listete GTA 6 kürzlich sogar für 99 Schweizer Franken, was etwa 112 Euro entspricht.

Ob dies der endgültige Preis sein wird, bleibt jedoch unklar. Bis Rockstar Games und Take-Two Interactive den offiziellen Preis bekannt geben, bleibt alles Spekulation. Doch mit der steigenden Nachfrage und der enormen Erwartungshaltung könnte GTA 6 tatsächlich das erste Spiel sein, das die 100-Dollar-Marke überschreitet. Es bleibt abzuwarten, wie die Community darauf reagieren wird.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcast-Folge: Gaming Podcast – Episode 40: Baphomets Fluch – Ein Abenteuer für Herz und Hirn!

Quelle: reddit.com via Specific-Ad-8430