Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Das Wichtigste in Kürze

Welches Videospiel verkaufte sich bisher am Meisten?

Ist GTA 5 das erfolgreichste Videospiel aller Zeiten?

Welche Videospiele wurden am meisten gekauft?

Der Kampf um das „meistverkaufte Videospiel aller Zeiten“ ist ein sehr ungleicher Kampf. Immerhin reden wir von der gesamten Zeit, seit dem es Videospiele überhaupt gibt. Neuerscheinungen haben es daher sehr schwer, überhaupt in dieses Ranking zu schaffen, aber es ist machbar!

Wie oft muss sich ein Spiel überhaupt verkaufen, um in die TOP 21 der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten zu kommen? Dafür benötigt der Titel erst einmal mindestens 37 Millionen verkaufte Stück, weltweit. Erst danach kann man von einem Titel sprechen, welcher in sich in diesem Ranking verewigen darf.

Wir haben euch die TOP 21 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten zusammengestellt. Seid gespannt welche das sind. Eines vorweg: Der „jüngste“ Titel ist aus dem Jahr 2020. Der älteste Titel in diesem Ranking stammt aus dem Jahr 1985.

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Die meistverkauften Videospiele aller Zeiten (letztes Update September 2026):

Mario Kart Wii (Platz 21.)

Plattformen: Nintendo Wii

Release: 10. April 2008

Entwickler: Nintendo EAD

Publisher: Nintendo

Verkaufte Exemplare: ca. 37,38 Millionen Stück

Noch ein Wii-Titel! Mit Mario Kart Wii konnte Nintendo das klassische Spielprinzip des Rennspiels mit der intuitiven Fernbedienung (Controller der Wii) verbinden. Aber nicht nur das, die Japaner griffen auf nahezu alle Möglichkeiten der neuen Konsole in Bezug auf Onlinefähigkeit und Channel-System zurück. Der Mehrspieler-Modus war bis zum 20. Mai 2014 online, also gut 6 Jahre.

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Insgesamt schaffte es Nintendo den Titel 37 Millionen Mal weltweit zu verkaufen. Das aktuelle Mario Kart 8 Deluxe für den Switch hat also noch einiges an Nachholbedarf. Aktuell erreicht man nicht einmal die Hälfte des Wii-Titels erreicht. Mario Kart hat es sogar auf das Smartphone geschafft. Mit Mario Kart Tour konnte Nintendo einige Download-Erfolge feiern.

Super Smash Bros. Ultimate (Platz 20.)

Plattformen: Nintendo Switch

Release: 7. Dezember 2018

Entwickler: Bandai Namco Studios, Sora Ltd.

Publisher: Nintendo

Verkaufte Exemplare: ca. 37,76 Millionen Stück

Mit Super Smash Bros. Ultimate veröffentlichte Nintendo den bislang größten und erfolgreichsten Teil der Kultreihe. Das Crossover-Kampfspiel vereint über 80 spielbare Charaktere aus verschiedenen Videospieluniversen – von Mario, Zelda und Pokémon bis hin zu Final Fantasy, Street Fighter und sogar Minecraft.

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Das Motto „Everyone is here!“ ist dabei Programm: Jeder Kämpfer aus vorherigen Smash Bros.-Spielen kehrte zurück, dazu kamen zahlreiche Neuzugänge wie Banjo-Kazooie, Joker (Persona 5) und Sora (Kingdom Hearts).

Die Liebe zum Detail, das wuchtige Gameplay und der gigantische Umfang machten das Spiel zum Fanliebling. Mit knapp 36 Millionen verkauften Exemplaren ist Super Smash Bros. Ultimate nicht nur das meistverkaufte Fighting-Game aller Zeiten, sondern auch eines der erfolgreichsten Switch-Spiele überhaupt.

Ein Nachfolger ist bislang nicht angekündigt, und viele Fans bezweifeln, dass sich das Konzept überhaupt noch toppen lässt.

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