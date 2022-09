Der Kampf um das “meistverkaufte Videospiel aller Zeiten” ist ein sehr ungleicher Kampf. Immerhin reden wir von der gesamten Zeit, seit dem es Videospiele überhaupt gibt. Neuerscheinungen haben es daher sehr schwer, überhaupt in dieses Ranking zu schaffen, aber es ist machbar!

Wie oft muss sich ein Spiel überhaupt verkaufen, um in die TOP 16 der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten zu kommen? Dafür benötigt der Titel erst einmal mindestens 33 Millionen verkaufte Stück, weltweit. Erst danach kann man von einem Titel sprechen, welcher in sich in diesem Ranking verewigen darf.

Wir haben euch die TOP 16 der meistverkauften Videospiele aller Zeiten zusammengestellt. Seid gespannt welche das sind. Eines vorweg: Der “jüngste” Titel ist aus dem Jahr 2020. Der älteste Titel in diesem Ranking stammt aus dem Jahr 1985.

