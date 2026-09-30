Trotz Millionenumsatz: Nintendo schaltet Mario Kart Tour ab!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat die Server von Mario Kart Tour endgültig abgeschaltet. Die Geschichte endet nun nach 7 stolzen Jahren des ersten mobilen Ablegers der beliebten Rennspielserie. Das erfolgreiche Titel ist am 25. September 2019 kostenlos für iOS und Android erschienen. Heute, seit dem 30. September 2026 ist er nicht mehr spielbar.

Offline auch nicht spielbar

Mario Kart Tour kann nicht nur nicht mehr aus den App-Stores heruntergeladen werden. Durch die Abschaltung der Server kann das Rennspiel auch von Nutzern, welche den Titel heruntergeladen haben, nicht mehr gespielt werden. Nintendo hat bereits bestätigt, dass hierfür keine Offline-Version geplant ist.

Millionen von Downloads

Der Titel war überaus erfolgreich. Insgesamt wurde Mario Kart Tour mehr als 276 Millionen Mal heruntergeladen. Die geschätzten Einnahmen belaufen sich auf rund 268,5 Millionen US-Dollar. Die höchsten Einnahmen wurden vor allem in den ersten Jahren erzielt, nämlich in den Jahren 2020 und 2021. Damals erwirtschaftete das Spiel bis zu 6 Millionen US-Dollar pro Monat! Gegen Ende waren die Einnahmen deutlich niedriger. Diese lagen gegen Ende bei rund 650.000 US-Dollar pro Monat.

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Legendäres Mobile-Game

Mario Kart Tour hat, wenn man die unterschiedlichen Outfits mit einrechnet, insgesamt 267 spielbare Charaktere, 340 verschiedene Karts, 238 Gleiter und 546 Kurse. Diese waren bis zum Jahr 2023 erschienen. Ab dann wurden vor allem bestehende Inhalte wiederverwendet. Mario Kart Tour verfügte außerdem über eine umstrittene Gacha-Mechanik, über die Spieler zufällig bestimmte Inhalte freischalten konnten. Die Mechanik wurde 2022 entfernt. Während seiner Laufzeit veranstaltete Nintendo außerdem 93 sogenannte Tours mit wechselnden Inhalten und Themen. Viele Strecken aus Mario Kart Tour wurden später auch für Mario Kart 8 Deluxe neu aufgelegt und dort als Teil des Booster-Streckenpasses veröffentlicht.

Das Ende

Mit der Abschaltung der Server sind nicht nur die Inhalte von Mario Kart Tour nicht mehr zugänglich, sondern auch der bisherige Spielfortschritt der Nutzer kann nicht mehr verwendet werden. Zum Abschluss veröffentlichte Nintendo einen finalen „MKT Report“ mit Statistiken und Rückblicken auf die vergangenen sieben Jahre.

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Mit der Abschaltung von Mario Kart Tour geht eines der langlebigsten Projekte aus Nintendos Mobile-Titeln zu Ende. Gleichzeitig zeigt das Beispiel die Konsequenzen von Videospielen, welche dauerhaft auf eine Internetverbindung und aktive Server angewiesen sind. Eine düstere Zukunft.

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Quelle: x.com via mariokarttourEN