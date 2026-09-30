So sieht Super Mario 64 auf dem Super Nintendo aus!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Was lange als Ding der Unmöglichkeit galt, ist im Jahr 2026 Realität geworden: ein Hobby-Entwickler hat Super Mario 64 auf der Vorgängerkonsole, dem technisch dem Nintendo 64 unterlegenen Super Nintendo, zum Laufen gebracht. Das Projekt wird Super Mario FX genannt, denn auch der Super-FX-Chip kommt dabei zum Einsatz.

Kein Port

Bei Super Mario FX handelt es sich um keinen klassischen Port. Der Hobby-Entwickler hat dafür eine eigene Engine für das SNES entwickelt! Darin werden allerdings Elemente aus Super Mario 64 wie Animationen, Modelle und Texturen verwendet. Im Vergleich zur kürzlich präsentierten GoldenEye 007 auf dem SNES läuft Super Mario 64 hier tatsächlich auf einem SNES und ist nicht lediglich nur eine technische Demonstration auf der alten Hardware.

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Super-FX-Chip

Dies würde ein normales SNES allerdings nicht schaffen. Nur mithilfe des Super-FX-Chips, eines zusätzlichen Prozessors, der damals nur in bestimmten Modulen verbaut wurde, ist diese Umsetzung überhaupt möglich. Der Chip kam im späteren Lebenszyklus des SNES zum Einsatz. Berühmt wurde der Super-FX-Chip vor allem durch Starwing (Star Fox), das auf dem SNES erstmals polygonale 3D-Grafik auf der 16-Bit-Konsole ermöglichte. Nun kommt der Chip abermals für Super Mario FX zum Einsatz. Wer hätte das je gedacht?

Entwicklungsstand

Im aktuellen Entwicklungsstand lassen sich auf originaler SNES-Hardware zumindest Peachs Schloss und das erste Level, Bob-omb Battlefield, erkunden. Die Darstellung ist selbstverständlich deutlich stärker vereinfacht als auf einem Nintendo 64-System. Trotz weniger Speicherplatz und Rechenleistung bewältigt das SNES die Darstellung und liefert ein durchaus brauchbares Ergebnis.

Die Idee ist nicht neu

In Fachkreisen wurde lange darüber diskutiert, ob Super Mario 64 auf echter SNES-Hardware mithilfe des Super-FX-Chips überhaupt möglich werden würde. Nun, drei Jahrzehnte später, gibt es zumindest einen beeindruckenden Beweis dafür, dass das tatsächlich so möglich ist.

Uns gefällt Super Mario 64 auf dem SNES und wir sind gespannt, ob der Titel in naher oder ferner Zukunft vollständig auf dem Vorgängersystem spielbar sein wird.

Quelle: youtube.com via GameofTobi