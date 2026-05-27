Historischer Fund: So hat Super Mario 64 ursprünglich ausgesehen!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Es ist ganz überraschend neues Bildmaterial zu den Prototypen von Videospielklassikern, welche auf der N64 erschienen waren, erschienen. Bei den gezeigten Titeln handelt es sich um Super Mario 64, Kirby Bowl 64, Mario Kart 64 und Star Fox 64. Erschienen ist das Material durch ein Video auf YouTube des Tadaima Game c yu Channel. Dieses zeigt ganz selten gezeigte Szenen der Spiele.

Sind diese Szenen je zuvor gezeigt worden?

Diese Bilder sind tatsächlich zuvor der Weltöffentlichkeit gezeigt worden. Nämlich im Vorjahr der Veröffentlichung des N64. Diese sind im Jahr 1995 auf der Spaceworld Messe beziehungsweise Shoshinkai präsentiert worden. Die Inhalte beider Spiele geben einen sehr interessanten Einblick in dessen Entstehungsgeschichte. Hier gibt es einen Link zum Video auf YouTube.

Super Mario 64

Am interessantesten sind die Unterschiede des ursprünglichen Super Mario 64 und der dann am Ende tatsächlich veröffentlichten Version. Am auffälligsten sind die ursprünglichen Anzeigen, wie auch die gigantische Hitbox, welche das Öffnen der Truhe aktiviert. Auch die Kanonenmechanik war anders und es gab weitere Fischarten in dem ikonischen Level Wummps Wuchtwall zu entdecken. Natürlich wirken viele Umgebungen noch leerer und unfertiger als im finalen Videospiel. Schon in der Vergangenheit gab es öfters solche Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Super Mario 64. Darin konnte man schon alternative Leveldesigns entdecken und sogar Hinweise, dass es damals tatsächlich geplant gewesen war, als Luigi spielen zu können.

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Kirby Bowl 64

Ursprünglich war Kirby Bowl 64 als direkter Nachfolger von Kirby’s Dream Course geplant. Die allerersten Szenen des Gameplays zeigen unseren rosa Helden, wie er über komplexe Parcours gleitet, Gegner aus dem Weg räumt und auf einem Stern herumsurft. Aus dieser Idee hat sich später offenbar Kirby Air Ride entwickelt, welches ursprünglich eigentlich für das N64 geplant gewesen war und dann erst auf dem GameCube erschien. Der ursprüngliche Kirby Bowl 64 wurde allerdings leider nie veröffentlicht. Stattdessen sind aus dem Konzept mehrere andere Videospieltitel entstanden.

Diese Szenen sind Gold wert. Denn sie geben der Welt einen tatsächlichen Einblick, wie man diese Videospielklassiker entwickelt hatte und was sich alles noch in kurzer Zeit tun konnte. Fans sprechen auf sozialen Netzwerken von einem historischen Fund und vergleichen diese mit früheren Datenleaks, beziehungsweise unbekannte Beta-Versionen von Videospielen, wie beispielsweise Zelda 64.

Quellen: youtube.com via TadaimaGamecyuChannel, x.com via CharlyCNintendo