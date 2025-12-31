7 legendäre N64-Spiele, die auf der Switch 2 ein Comeback verdienen

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Die Nintendo 64 hatte einige "Perlen" die unbedingt wiederbelebt gehören

Viele Spieler haben schöne Erinnerungen an ihre Kindheit mit der N64

In der PAL-Region gab es "nur" 250 N64-Spiele

Die Programmierung der Spiele für die Nintendo 64 (N64) war nicht gerade Programmierer-freundlich. Vielleicht war es genau das, was die Entwickler dazu angespornt hatte, das Beste aus der ersten 3D-Konsole von Nintendo herauszuholen. Denn sie brachten sehr viele hervorragende Games hervor. Manche Reihen und sogar Genres sind auf dieser Plattform erst entstanden. Aufgrund der erfolgreichen Remakes wie Resident Evil 2 oder Final Fantasy 7 werden wir nun den Staub von unserer Nintendo 64 wischen. Wir wollen herausfinden welche von seinen unbekannteren Perlen wir als Remaster oder Remake gerne auf der Nintendo Switch gerne zocken würden.

Es handelt sich dabei fast nur um exklusive Nintendo 64 Spiele und Titel die meinst nicht mal eine Fortsetzung erhalten haben. Selbstverständlich wären wir von einer Wiederveröffentlichung dieser Titel auf eine mögliche Nintendo 64 Classic Mini auch nicht abgeneigt. Dann müssten wir nicht extra-lang in die Module pusten damit diese wieder funktionieren.

Bereits veröffentlichte Remaster und Remakes

Manche der besten Titel dieser besonderen Ära haben bereits ein Remaster oder Remake erhalten. Wir wollen euch diese Titel in alphabetischer Reihenfolge (mit der jeweilige Plattform) vorab auflisten. Eininge dieser Titel sind bereits auf der Nintendo Switch erschienen. Wir würden gerne auch alle anderen dieser Titel darauf wieder erleben.

Banjo-Kazooie – Remaster für Xbox 360 und Xbox One

– Remaster für und Banjo-Tooie – Remaster für Xbox 360 und Xbox One

– Remaster für und Conkers Bad Fur Day – Remake als Conker: Live & Reloaded für Xbox

– Remake als für Diddy Kong Racing – Remake mit DS im Titel für Nintendo DS

– Remake mit im Titel für Doom 64 – Remaster für MS Windows , PlayStation 4 , Xbox One , Stadia und Nintendo Switch

– Remaster für , , , und Duke Nukem 64 – (quasi ein) Remaster als Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour für MS Windows , PlayStation 4 , Xbox One und Nintendo Switch

– (quasi ein) Remaster als für , , und Goldeneye 007 – Remake für die Nintendo Wii

– Remake für die Perfect Dark – Remastered für Xbox 360

– Remastered für Lylatwars – Remake als Star Fox 64 3D für Nintendo 3DS

– Remake als für Super Mario 64 – Remake mit DS im Titel für Nintendo DS

– Remake mit im Titel für The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Remake mit 3D im Titel für Nintendo 3DS

– Remake mit im Titel für The Legend of Zelda: Majora’s Mask – Remake mit 3D im Titel für Nintendo 3DS

– Remake mit im Titel für Star Wars Racer – Remake für PlayStation 4 und Nintendo Switch

– Remake für und Turok: Dinosaur Hunter – Remaster für MS Windows , Xbox One und Nintendo Switch

– Remaster für , und Turok 2: Seeds of Evil – Remaster für MS Windows, Xbox One und Nintendo Switch

Wie ihr seht sind schon einige der besten Titel als Remaster und Remakes wieder erschienen. Nun aber zu den versteckten Schätzen der Nintendo 64 Konsole!

N64: Diese Spiele wollen wir auf der Switch wiedersehen! – Plätze 7 bis 5

#7 – Tetrisphere

Das allererste Puzzle-Spiel für die N64. Eigentlich war das Spiel für Atari Jaguar geplant und hatte den Titel Phear. Nintendo hat sich die Rechte gesichert und einen Tetris-Titel daraus gemacht. Das war es aber auch schon mit der Gemeinsamkeit mit dem Klassiker. Trotzdem dürften Tetris Fans Gefallen an dem Spielprinzip finden. Tetrisphere nutzt das Konzept von Tetris-Blöcken welche zu einer dreidimensionalen Kugel zusammengebaut sind. Man muss Blöcke auf Blöcke mit der selben Form legen, damit diese damit oder, mittels Combos, gleich mehrere verschwinden.

Tetrisphere verfügt über mehrere Spielmodi mit Zielen wie die Mitte der Kugel freizumachen. Aus der freigestellten Fläche sind dann Bilder zu entdecken oder eingesperrte Wesen zu befreien. Herausfordernd ist dabei unter anderem die Beschränkung der Anzahl der Moves die man machen darf oder ein Zeitlimit. Der Multiplayer hat das gemacht was er machen soll, nämlich aus Freunden Feinde gemacht. So würde uns ein glanzvolles Remake, mit einem neuem Soundtrack, von diesem Puzzle-Spiel sehr freuen. Eine neue Version des klassischen Tetris hat die Nintendo Switch übrigens schon längst bekommen.

#6 – Mace: The Dark Age

Ein wunderschönes, dreidimensionales Arcade-Kampfspiel welches aus den Spielhallen für Daheim exklusiv auf die N64 herausgebracht worden ist. Es bietet wunderschöne Kulissen und Animationen, welche optisch das schönste aus der N64 Konsole herausholen (ohne Expansion Pak wohlgemerkt). Es gibt Charaktere, Geheimcharaktere und Bosse, welche alle sehr kreativ gestaltet worden sind. Diese sind durch Freispielen und Cheats sogar spielbar.

In Mace: The Dark Age ist Button mashing keine Möglichkeit zu siegen. Kombos, Spezialmoves und Fatalities (hier genannt Executions), welche an die Street Fighter-Reihe und die Mortal Kombat-Reihe erinnern, lassen die Kämpfe erst siegreich ausgehen. Meist wurde das klobige Gameplay bemängelt, welches aber durch ein Remake mit heutigen Standards leicht ausgebessert werden kann. Es wäre wieder an der Zeit irgendwann in diesen besonders kreativen Augenweiden von Kampfschauplätzen um Leben und Tod ringen zu können.

#5 – Duke Nukem: Zero Hour

Wer hätte gedacht, dass ein exklusiver Duke Nukem Titel für die N64 nach dem Meilenstein Shooter Duke Nukem 3D mithalten könnte. Hier seid ihr Duke in einem Third-Person-Shooter mit einem wieder sehr, sehr gelungenem Heavy Metal Soundtrack und einem Abenteuer welches in Bill & Ted-Manier euch durch mehrere Zeitepochen führt. Ihr kämpft euch in der Gegenwart auf Liberty Island durch die Freiheitsstatue, findet New York in einer winterlichen, postapokalyptischen Zukunft, reist in den wilden Westen (und trefft unter anderem im viktorianischen England auf Jack the Ripper als Endgegner), nur um euch am Ende ihr euch in einer alternativen Gegenwart wiederzufinden.

Duke Nukem: Zero Hour unterscheidet sich also sehr vom Original ohne das Beste, nämlich Dukes zynische Sprüche und den Humor auszulassen. Leider technisch sehr veraltet, aber immer noch cool, weswegen hier eine überarbeitete Wiederveröffentlichung für die Welt von Nöten wäre.

#4 – Wave Race 64

Die Wellen- und Sonnenlichteffekte wirken wie eine Tech-Demo einer Konsole aus, aus welchem am Ende sowieso kein Spiel werden werden wird. Anders ist es bei Wave Race. Diese Augenweide von einem Rennspiel, welches mal nicht auf dem Asphalt stattfindet, gehört zu den optisch schönsten Spielen der dritten Nintendo Konsole. Nicht nur die simulierten Wellen sondern auch die Physik auf den Polygon-Meeren fühlt sich richtig richtig an. Neben Rennen fahren, kann man auch Stunts lernen und wer gut ist, der darf sogar auch Delfine reiten.

Es gibt zwar eine Fortsetzung von Wave Race auf dem Nintendo Gamecube, welches aber für immer im Schatten seines Vorgängers bleiben wird und der Originaltitel ein Remake verdient hätte. Eine weitere Fortsetzung war oder ist ebenfalls geplant.

#3 – Mystical Ninja starring Goemon

Eine riesige Open-World-Map zum verlaufen, Dungeons entdecken in denen Schlüssel und Karten gefunden werden müssen, Endbosse bezwingen, Teile sammeln um ein Upgrade seine Herzleiste zu erweitern. The Legend of Zelda – Ocarina of… Moment Mal… Nein! Es handelt sich hier um Mystical Ninja starring Goemon! Ein abwechslungsreicher Action-Adventure Plattformer (mit gigantischen Roboterkämpfen) vollgespickt mit japanischen Humor – den wir im Westen nicht immer verstehen können. Aber auch allgemeiner Humor kommt nicht zu kurz. Auch die Story selber ist out-of-this-world: Goemon und seine Ninja-Freunde versuchen Aliens davon abzuhalten, einen gigantischen Laser einzusetzen, der alle Japaner in Tänzer verwandeln würde.

Mystical Ninja starring Goemon ist ein Liebesbrief an die japanische Kultur. Wer sich ein Bild davon machen will, der schaut sich nur mal das Intro der Titelbildschirmes an. Vermutlich eines der Besten auf der N64. Übrigens ist das der einzige Teil einer ganzen Spielreihe der überhaupt außerhalb Japans erschienen ist. Sogar auf dem japanischen SNES Classic Mini ist ein Goemon Spiel vertreten.

#2 – Blast Corps

Das Entwicklerteam von Rare war lange bekannt für seine Ausnahme-Titel und deren Outputs für Nintendo brachten oftmals Spiele hervor, welche für immer in den Hallen der Best-Games-Ever erwähnung finden werden. In Blast Corps muss man ganze Gebäude niederwalzen um den Supergau, einer Kollision mit einem außer Kontrolle geratenen, nuklearen Raketentransporter zu vermeiden. Man kann in den Missionen bis zu acht verschiedene Werkzeuge der Zerstörung, wie Bulldozern oder Mechas, wechseln die allesamt über verschieden Eigenschaften verfügen.

In Blast Corps werden mehrere Versuche und eine Mischung aus Rätseln, Geschicklichkeit und Strategi abverlangt. Im Vergleich zu anderen Werken von Rare hat dieser tolle Titel weder Fortsetzung noch einen Port für ein anderes System bekommen. Höchste Zeit für ein Remake eines der kreativsten Titel der Nintendo Konsole zur Wiedergutmachung.

#1 – Star Wars: Shadows of the Empire

Was für ein Titel der sich neben einem der besten Spiele aller Zeiten, nämlich Super Mario 64, nicht zu verstecken braucht. Im ersten Level fand man sich schon direkt, in der allerersten Star Wars Fortsetzung, nämlich auf Hoth, in einem Snowspeeder wieder, um gigantische AT-ATs zu Fall zu bringen. Ein komplett konträrer Level zum Rest des Third-Person-Shooters, welcher die Leistung der neuen Konsole demonstrierte und aufgrund seiner Beliebtheit den Beginn der beliebten Rogue Squadron-Reihe einläutete. Nachdem Anfangs der Schildgenerator der Rebellen zerstört wird, kämpft man sich anschließend, im Schatten der Handlungen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter, durch das Star Wars Universum. Dabei trifft man, neben unzähligen Stormtroopern, auch auf Levelbosse, wie AT-STs oder Kopfgeldjägern wie Boba Fett höchstpersönlich, während man zu dem phänomenalen Soundtrack des Maestros John Williams mitsummt.

Vom Roman zum Videospiel

Bei Star Wars: Shadows of the Empire handelte es sich eigentlich nur um einen Star Wars Roman, der unter anderem zu diesem Videospiel verarbeitet worden ist. Das Schiff des Spieles, die Outrider mit welcher man im All Tie-Fighter bekämpft, wurde sogar von George Lucas persönlich auf Mos Eisley in der Special Edition von Eine neue Hoffnung als Easteregg eingebaut. Ebenso der Zug und die Swoop Bikes in Solo – A Star Wars Story und letztere auch in The Mandalorian erinnern an diesen Spielklassiker und den Impact den dieses Game bis heute wohl auf die Macher von Star Wars hat. Ansonsten wurde ungerechterweise dieser sehr erfolgreiche und abwechslungsreiche Titel bis Dato leider nie wiederverwertet.

N64-Spiele: Viele Exklusivtitel die sich ein Remake für die Nintendo Switch 2 verdient hätten

Wir haben hier versucht euch, bis auf ein, zwei Ausnahmen vergessene Einzelgänger von Titeln in Erinnerung zu rufen. Unsere 64-Bit-Konsole verfügte über einige sehr gelungene und kreative Exklusivtitel, welche weder einen Port für ein anderes System noch eine Fortsetzung bekommen haben. Natürlich haben wir dabei auch an die Klassiker wie Donkey Kong 64 oder Pokemon Snap gedacht. Letzteres bekommt übrigens bald einen Nachfolger auf der Nintendo Switch spendiert. Darum glauben wir auch fest daran, dass irgendwann auch Donkey Kong 64 in irgendeiner Form zurückkehren wird. Entweder als Remaster, Remake oder für die Nintendo 64 Classic Mini. Ansonsten bietet sich die Nintendo Switch sowohl für aktuelle Titel wie auch die ganzen Klassiker an.

Fans machen sich bereits an die Arbeit

Aus den kindlichen Spielern von damals sind heute Erwachsene geworden. Einige davon wurden deswegen Programmierer und machen sich daran selbst Nintendo 64-Remakes zu kreieren. So bekommt Goldeneye 007 ein Remake in der beeindruckenden Unreal Engine. Und Super Mario 64 (am PC) kommt ohne Emulator aus. Oder das beeindruckende Video von The Legend of Zelda: Ocarina of Time in der Unreal Engine 5…

Quellen für den Artikel: wikipedia.org, metacritic.com

Dieser Artikel erschien bereits 2020 und wurde inhaltlich erweitert.

