Mario Kart World: Laut Nintendo kein Open World Titel

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Mit Mario Kart World hat Nintendo einen der größten Umbrüche der Mario Kart Geschichte begangen. Statt klassischer Rennstrecken gibt es eine riesige, zusammenhängende Welt, welche frei erkundet werden kann. Nun geben die Entwickler preis, wie diese Karte entstanden ist, warum es nicht für die Switch 1 realisiert wurde und warum es laut Nintendo kein Open World Titel sei.

Wie hat man eine Übersicht geschaffen?

Im Mittelpunkt der Entwicklung stand die Übersichtlichkeit. Da Mario Kart World im Vergleich zu allen bisherigen Titeln riesig ausfiel, mussten die Entwickler ein Kartensystem erschaffen, welches den Spielern trotz der offenen Struktur eine Orientierung bietet. Aus diesem Grund hat man die Karte so aufgebaut, dass man zuerst die Rennstrecken deutlich erkennen kann, danach die Zwischenstraßen und erst danach die Landschaften. Damit soll man mit einem Blick alle wichtigen Informationen erkennen und den Überblick zu behalten können.

Wie ist die Weltkarte aufgebaut worden?

Jede Strecke wurde von Nintendo wie ein kleines Diorama behandelt Das Team suchte die markanten Bereiche jeder Rennstrecke und versuchte aus diesen Symbole oder Miniaturmodelle zu kreieren, welche den Charakter des jeweiligen Kurses einfingen. Dabei wurden Farben, Formen und sogar Kontraste so oft angepasst, bis sich die einzelnen Regionen ganz deutlich voneinander unterschieden haben.

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Warum wurde Mario Kart World nicht für die Switch herausgebracht?

Gleichzeitig musste Nintendo auch die technischen Herausforderungen lösen, denn eine offene Welt verlangt sehr viel Rechenleistung und man will natürlich unbedingt Ladezeiten während der Fahrt vermeiden. Aus diesem Grund wurde Mario Kart World, welches eigentlich für die Switch 1 hätte entwickelt werden sollen, für die Switch 2 realisiert. Die Entwicklung startete nämlich bereits im Jahr 2017 – kurz nach dem Release von Mario Kart 8 Deluxe. Aufgrund dieser Verschiebung, hat man wohl den Vorgänger, bis zur Veröffentlichung der nächsten Konsole, um noch einmal doppelt so viele Strecken mittels DLCs erweitert.

Warum ist es laut Nintendo kein Open World Titel?

Nintendo betrachtet Mario Kart World nicht als Open World Videospiel und verzichtete deshalb vor, während und nach der Entwicklung auf den Begriff „Open World“. Nintendo bevorzugtdie Bezeichnung „Free Roam“. Man hat sich nämlich bemüht, trotz der offenen Struktur die klassischen Elemente der Mario Kart Serie unbedingt beizubehalten. Aus diesem Grund gibt es darin noch immer traditionelle Rennen, beliebte Items und auch Multiplayer-Spiele.

Wie gut wird Mario Kart World noch werden?

Die Fans scheinen bei ihrer Meinung Mario Kart World sehr gespalten zu sein. Einerseits wird die große Karte und die Freiheit des Erkundens gelobt. Andererseits ist der Vorgänger Mario Kart 8 beziehungsweise Mario Kart 8 Deluxe derart beliebt, dass die Welt womöglich nach 11 Jahren immer noch nicht bereit für einen Nachfolger gewesen war. Dies kann sich aber mit eventuellen Add-Ons für Mario Kart World noch immer ändern. Schließlich haben auch die Add-Ons ihren Teil dazu beigetragen, dass Mario Kart 8 zu einem der erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten geworden ist. Wie auch immer, Mario Kart World gehört mit einem riesigen Abstand zu den meistverkauften Switch 2 Titeln.

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Quellen: nintendo.co.jp, wikipedia.org