Mario Kart 8 Deluxe: Module mit allen 96 Strecken erhältlich!

Seit diesem Monat ist ein Mario Kart 8: Deluxe mit allen sechs Wellen auf einem Nintendo Switch Modul erhältlich. Bis jetzt allerdings nur in Südostasien.

Die ersten fünf Wellen plus Download

Bereits letztes Jahr, also noch vor der Veröffentlichung der sechsten Welle, wurde Mario Kart 8: Deluxe als physisches Set mit den ersten fünf Wellen veröffentlicht. Die sechste Welle an Strecken war dann als gratis Download erhältlich.

Endlich ein Modul mit allen sechs Wellen

Endlich gibt es eine physische Ausgabe mit allen DLCs auf einem Modul. So ist diese physische Ausgabe nun in Südostasien erschienen. Die Verpackung trägt den Hinweis, dass dieses spezielle Paket die DLCs, also die Wellen 1 bis 6 beinhaltet. So steht dieses Mal nichts von einem extra Download darauf, wie man es bei der vorhergegangenen Sets gesehen hatte.

This further confirms what I expected.

Someone purchased Mario Kart 8 + Expansion which has case that mentions: “this special bundle comes with wave 1-6 DLC”. Sure enough, it’s a 002 cartridge! https://t.co/SKymtIazFK — Nintendo Revised Jeisse (@NJeisseRevised) August 5, 2024

Andere Sets

Weitere solcher Sets sind bereits ebenfalls erschienen. Beispielsweise in Japan. So gab es für The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder Splatoon 2 ebenso Module, in welchen dessen DLCs zur Gänze draufgepackt gewesen waren.

Doppelt so viel Mario Kart 8 Deluxe

Da bisher kein solches Set bei uns erschienen ist, sind diese sechs Wellen nur als DLCs erhältlich. Diese sind für Nintendo Switch Online+ Erweiterungspaket Mitglieder kostenlos. Für alle anderen sind einmalig 24,99 Euro zu bezahlen. Das ist sehr fair für zusätzliche 48 Strecken. Schließlich bekommen wir das Doppelte von Mario Kart 8 Deluxe verpasst, da man am Ende noch einmal so viele Cups und Strecken als bisher haben wird. Im Grunde kann man es als Mario Kart 8 Deluxe 2 betrachten. Die Kosten des DLCs sind der halbe Preis von Mario Kart 8, wofür man den zweifachen Inhalt bekommt. Die DLCs der Wii U mit je 8 Strecken kosteten übrigens damals je 8,00 Euro oder beide im Set 11,00 Euro.

Alle 96 Strecken aufgelistet

Wir haben hier nun sämtliche Strecken aufgelistet. Ebenso findet man in der Auflistung von welcher Konsole die ursprüngliche Strecke stammt, welche für Mario Kart 8 Deluxe komplett neu kreiert worden ist.

Pilz-Cup

Mario Kart-Stadion

Wasserpark

Zuckersüßer Canyon

Steinblock-Ruinen

Blumen-Cup

Marios Piste

Toads Hafenstadt

Gruselwusel-Villa

Shy Guys Wasserfälle

Stern-Cup

Sonnenflughafen

Delfinlagune

Discodrom

Wario-Abfahrt

Spezial-Cup

Wolkenstraße

Knochentrockene Dünen

Bowsers Festung

Regenbogen-Boulevard

Panzer-Cup

Kuhmuh-Weide (Wii)

Marios Piste (GBA)

Cheep-Cheep-Strand (DS)

Toads Autobahn (N64)

Bananen-Cup

Staubtrockene Wüste (GCN)

Donut-Ebene 3 (SNES)

Königliche Rennpiste (N64)

DK Dschungel (3DS)

Blatt-Cup

Wario-Arena (DS)

Sorbet-Land (GCN)

Instrumentalpiste (3DS)

Yoshi-Tal (N64)

Blitz-Cup

Ticktack-Trauma (DS)

Röhrenraserei (3DS)

Vulkangrollen (Wii)

Regenbogen-Boulevard (N64)

Ei-Cup

Yoshis Piste (GCN)

Excitebike-Stadion

Große Drachenmauer

Mute City

Triforce-Cup

Warios Goldmine (Wii)

Regenbogen-Boulevard (SNES)

Polarkreis-Parcours

Hyrule-Piste

Crossing-Cup

Baby-Park (GCN)

Käseland (GBA)

Wilder Wipfelweg

Animal Crossing-Dorf

Glocken-Cup

Koopa-Großstadtfieber (3DS)

Party-Straße (GBA)

Marios Metro

Big Blue

Goldener Turbo-Cup

Paris-Parcours (Tour)

Toads Piste (3DS)

Schoko-Sumpf (N64)

Kokos-Promenade (Wii)

Glückskatzen-Cup

Tokio-Tempotour (Tour)

Pilz-Pass (DS)

Wolkenpiste (GBA)

Ninja-Dojo (Tour)

Rüben-Cup

New-York-Speedway (Tour)

Marios Piste 3 (SNES)

Kalimari-Wüste (N64)

Waluigi-Flipper (DS)

Propeller-Cup

Sydney-Spritztour (Tour)

Schneeland (GBA)

Pilz-Schlucht (Wii)

Eiscreme-Eskapade

Fels-Cup

London-Tour (Tour)

Buu-Huu-Tal (GBA)

Gebirgspfad (3DS)

Blätterwald (Wii)

Mond-Cup

Pflaster von Berlin (Tour)

Peachs Schlossgarten (DS)

Bergbescherung (Tour)

Regenbogen-Boulevard (3DS)

Frucht-Cup

Ausfahrt Amsterdam (Tour)

Flussufer-Park (GBA)

DK Skikane (Wii)

Yoshis Eiland

Bumerang-Cup

Bangkok-Abendrot (Tour)

Marios Piste (DS)

Waluigi-Arena (GCN)

Überholspur Singapur (Tour)

Feder-Cup

Athen auf Abwegen (Tour)

Daisys Dampfer (GCN)

Mondblickstraße (Wii)

Bad-Parcours

Doppelkirschen-Cup

Los-Angeles-Strandpartie (Tour)

Sonnenuntergangs-Wüste (GBA)

Koopa-Kap (Wii)

Vancouver-Wildpfad (Tour)

Eichel-Cup

Rom-Rambazamba (Tour)

DK-Bergland (GCN)

Daisys Piste (Wii)

Piranha-Pflanzen-Bucht (Tour)

Stachi-Cup

Stadtrundfahrt Madrid (Tour)

Rosalinas Eisplanet (3DS)

Bowsers Festung 3 (SNES)

Regenbogen-Boulevard (Wii)

Mit dem Booster-Streckenpass sehen wir nun viele Fan-Favoriten aus allen bisherigen Mario Kart Titeln wieder. Allerdings komplett neu überarbeitet. Aber nicht nur die Polygone wurden neu verteilt, auch die Musik wurde dabei für die Gegenwart neu arrangiert. Mario Kart 8 Deluxe hat damit nicht ganz 100 Strecken geschafft. Aber das ist nicht so tragisch. Der Titel hat damals schon im Jahr 2014 mit 8 beziehungsweise 12 Cups für jahrelangen Spielspaß gesorgt. Nun sprechen wir von 24 Cups, also drei Mal so viel wie zu Anfangszeiten. Wer hätte so etwas erwartet?

Eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten

Mario Kart 8 war schon damals das meistverkaufte Spiel auf der Nintendo Wii U mit 8,46 Millionen verkauften Einheiten. Mit der Nintendo Switch Version Mario Kart 8 Deluxe mit über 57,01 Millionen verkauften Einheiten gehört der Port auch auf der aktuellen Konsolen zu den meistverkauften Spielen. Insgesamt hat sich der Titel also 65,47 Millionen mal verkauft und gehört damit zu den am meisten verkauften Videospielen aller Zeiten. Genauer gesagt befindet sich Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 6. Sehr beachtlich!

Also bisher ist dieses Set nur in Südostasien zu finden. Für die amerikanische und europäische Region sind keine geplanten Veröffentlichungen bekannt. Da die Nintendo Switch Konsolen für Module aus allen Regionen freigeschaltet sind, kann sich jeder dieses Set aus Südostasien online bestellen. Ansonsten wird der nächste Mario Kart Kauf, der nächste Mario Kart Titel, welcher hoffentlich mit der nächsten Nintendo Konsole kommt.

Quelle: x.com via NJeisseRevised