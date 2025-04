EA Sports FC 25 Immortals-Event: Diese Spieler wurden bereits geleaked

Die Immortals-Promo in EA Sports FC 25 steht kurz vor dem Start und bringt einige der größten Legenden des Fußballs zurück ins Spiel. Während die UEFA Dreamchasers-Promo ausläuft und das heiß erwartete Team of the Season (TOTS) näher rückt, hat EA Sports noch eine letzte Überraschung für Ultimate Team parat.

Die Immortals-Promo konzentriert sich auf Icons und Heroes, die über Jahre hinweg das Spiel geprägt haben. Diese Spieler erhalten neue, stark verbesserte Karten, die ihre Legendenstatus unterstreichen. Laut Leaks von FUT Sheriff, einem bekannten FC 25-Leaker, dürfen sich Fans auf einige spektakuläre Upgrades freuen. Hier sind einige der Spieler, die laut Leaks Teil der Promo sein könnten.

🚨Henry 🇫🇷 is coming as IMMORTALS ICON SOON!🔥🔥🔥 Stats are prediction 👀 Follow @FutSheriff ✅ #FC25 pic.twitter.com/GeGcBASKVB — Fut Sheriff (@FutSheriff) April 2, 2025

🚨Bale OFFICIAL CARDS ✅ Coming as IMMORTALS ICON SOON!🔥🔥🔥#FC25 pic.twitter.com/dmQlkqRIXi — Fut Sheriff (@FutSheriff) April 3, 2025

Dieser Spieler könnten Teil von EA Sports FC 25 Immortals sein

Icons und Heroes

Franz Beckenbauer – Deutschland

– Deutschland Ronaldo – Brasilien

– Brasilien Thierry Henry – Frankreich

– Frankreich Gareth Bale – Wales

– Wales Pavel Nedved – Tschechien (SBC)

– Tschechien (SBC) Javier Zanetti – Argentinien

– Argentinien Nadine Angerer – Deutschland

– Deutschland Gianfranco Zola – Italien

– Italien Steven Gerrard – England

– England Gianluca Zambrotta – Italien

Besonderheiten der Immortals-Karten

Zwei Versionen pro Icon : Eine höher bewertete Karte und eine alternative Version mit einer Positionsänderung. Beispielsweise könnte Gareth Bale eine LV-Karte erhalten, die seine frühen Jahre bei Tottenham widerspiegelt.

: Eine höher bewertete Karte und eine alternative Version mit einer Positionsänderung. Beispielsweise könnte eine erhalten, die seine frühen Jahre bei Tottenham widerspiegelt. Mögliche Mini-Releases : EA könnte einige Spieler erst später oder über SBCs veröffentlichen.

: EA könnte einige Spieler erst später oder über SBCs veröffentlichen. Startdatum: Die Promo beginnt am Freitag, dem 4. April 2025, um 19:00 Uhr.

Da das Team of the Season voraussichtlich Ende April startet, könnte Immortals eine zweiwöchige Promo sein, um die Wartezeit zu überbrücken. Es bleibt spannend, welche weiteren Überraschungen EA für Ultimate Team bereithält!

