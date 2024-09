EA Sports FC 25 im Test – Karriere-Modus (PS5-Version) – Game Review

Kann mich EA Sports FC 25 überzeugen? Die Frage stellt sich jeder, der jährlich Geld für ein Update ausgibt. Während es zwischen FIFA 23 und EA Sports FC 24 nur minimale Veränderungen gab, kommt bei FC 25 ein anderes Gefühl. Echte Veränderungen. Doch reicht es auch aus, um zu überzeugen? Werfen wir einen Blick in Richtung Gameplay-Veränderungen, Karrieremodus und mehr.

Was ist neu? EA Sports FC 25 bringt zwar nur schrittweise Verbesserungen, aber im Vergleich zu früheren Titeln fühlen sich diese spürbar an. In den letzten Jahren wurden zentrale Features als „bahnbrechende Neuerungen“ angepriesen, die jedoch oft enttäuschten und kaum Auswirkungen auf das Gameplay hatten. Dieses Jahr scheint es jedoch anders zu sein. In erster Linie spürt man die Verbesserungen am schnellsten im Karrieremodus – ein Modus, der für viele Spieler (wie für mich) das Herzstück der Serie sind.

Folge uns bei Google News

Warum ist der Karrieremodus in EA Sports FC 25 besser geworden?

Der Karrieremodus war lange Zeit ein vernachlässigter Bereich der Serie. Klar, so gewinnbringend wie der Ultimate Modus ist er für EA Sports nicht, weil die Spieler sich keine Packs kaufen, aber für viele leidenschaftliche Fans ist er das Highlight des Spiels. Immerhin bin ich damit nicht an irgendwelche zeitlichen Termine und Online-Gegner gebunden.

Eine der auffälligsten Neuerungen im Karrieremodus ist das überarbeitete System zur Jugendentwicklung und Scouting. Jetzt hast du mehr Kontrolle über die Entwicklung deiner Nachwuchsspieler, die mehr sind als eine Liste. Du kannst nicht nur ihre Fähigkeiten verbessern, sondern siehst auch visuelle Veränderungen, wenn sie älter werden. Diese Neuerungen geben dir das Gefühl, wirklich Einfluss auf die Zukunft deines Teams zu haben.

Der Karriere-Modus hat aber noch immer die bekannten Baustellen…

Natürlich gibt es neben den positiven Neuerungen auch noch (immer) Bereiche, die irgendwie komplett vernachlässigt wurden. Das Presse-Gespräch nach dem Match ist immer noch grottig schlecht wie in einem Text-Adventure aus dem Jahr 1990. Obwohl es neue Antworten gibt, die man auswählen darf, fühlt es sich noch immer sehr oberflächlich an. Wirklicher Wortwitz oder Spielverständnis kommen hier nicht auf. Die Antworten haben auch kaum messbare Auswirkungen auf das Moralsystem der Spieler. Entweder man überlegt sich hier in Zukunft etwas Neues oder lässt es einfach weg.

Auch das Transfer- und Vertragsverhandlungssystem bleibt, wie in den vergangenen Jahren, etwas undurchsichtig und unvorhersehbar. Verhandlungen können oft in unerwartete Richtungen gehen, ohne dass du wirklich verstehst, warum. Das ist manchmal frustrierend. Oder es lässt dich irgendwann kalt, weil du es schon von Vorgängertiteln gewohnt warst.

So funktionieren die neuen Spielerrollen in EA Sports FC 25

Was ist der größte taktische Vorteil in FC 25? Ein weiteres großes Highlight in diesem Jahr ist die Einführung der Spielerrollen. Spielerrollen sind aus Simulationen wie „Football Manager“ bekannt und erlauben es dir, ganz präzise Anweisungen für deine Spieler zu geben. Du entscheidest, ob dein Außenverteidiger defensiv bleibt oder mit ins Mittelfeld rückt um im Ballbesitz in der Offensive eine Überzahl zu erzeugen. Diese Feinabstimmung macht das Spiel wesentlich taktischer und gibt dir mehr Kontrolle über das Verhalten deiner Spieler auf dem Platz.

Klar, dass ist nicht „ganz neu“, aber in EA Sports FC 25 wesentlich präziser, als in der Vergangenheit. In den vergangenen Spielen gab es zwar Möglichkeiten, taktische Einstellungen vorzunehmen, doch durch die neuen Spielerrollen wird dies jetzt viel intuitiver und greifbarer. Du siehst sofort, wie sich deine Entscheidungen auf das Spiel auswirken. Das bringt eine ganz neue Ebene der taktischen Tiefe ins Spiel, vor allem für Spieler, die gerne Strategien entwickeln.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*

Was ist der „Rush“-Modus und warum sollte er dich interessieren?

Eine spannende Ergänzung in FC 25 ist der Rush-Modus. Dabei handelt es sich um ein 5-gegen-5-Format, das die Regeln des Fußballs aufbricht und ein schnelleres, offeneres Spiel ermöglicht. Es erinnert stark an den VOLTA-Modus aus den letzten FIFA-Spielen, bietet aber einige wesentliche Unterschiede. Man könnte sogar behaupten, dass es einer der besten neue Modi seit Jahren ist, die EA Sports herausgebracht hat.

Rush ist nicht nur ein separater Modus, sondern integriert sich in andere Spielmodi, insbesondere in den Karrieremodus. Du kannst in kleinen 5-gegen-5-Spielen deine Jugendspieler testen und so ihre Entwicklung weiter vorantreiben. Dieser Ansatz sorgt für Abwechslung und lockert die klassischen Spiele im Stadion auf. Außerdem kann man hier auch gut seinen Skill trainieren.

Fazit zu EA Sports FC 25 im Test (PS5-Version)

EA Sports FC 25 bringt tatsächlich spürbare Verbesserungen. Einige Versprechen wurden auch eingehalten. Das überarbeitete Interface bietet eine frische Optik und neue Layouts, kann jedoch an manchen Stellen etwas umständlich wirken. Gerade beim Wechseln von Taktiken, Aufstellungen und Formationen fühlt sich das Menü anfangs etwas „verstörend“ an. Der Übergang im Karriere-Modus war für mich zwischen FIFA 23 und EA Sports FC 24 nicht so schwer. Aber okay, die Veränderungen haben auch etwas Gutes an sich.

Auch der Rush-Modus macht echt Laune und vor allem die Möglichkeit seine Nachwuchsspieler nun tatsächlich „auszubilden“ macht eine gewisse Bindung zum virtuellen Verein aus. Was ich EA Sports für diese Ausgabe seiner Fußballsimulation wirklich anrechne: Es ist technisch besser gestartet, als seine Vorgänger. Zumindest auf der PlayStation 5, auf der das Spiel getestet wurde. Das Gameplay ist zwar etwas „schwerer“ geworden, aber das stört mich nicht wirklich. Im Gegenteil, mit „FC IQ“ sind taktische Aspekte nun viel tiefgreifender und präziser personalisiert.

Review Wertung

8 SCORE Keine Revolution, aber eine gute Evolution. EA Sports FC 25 hat noch viele Baustellen, aber das Positive überwiegt diesmal. Die Animationen sehen jetzt noch besser aus. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 8 Gameplay 8 Motivation 8 Steuerung 8

Unterstütze uns*: Hol Dir diesen Titel, Merchandise oder Zubehör bei Amazon.de.

* Unterstützte uns mit DEINEM Klick auf einen der Werbelinks.

Wenn du einen solchen Link klickst, erhalten wir in manchen Fällen eine Provision dafür. Durch den Klick entstehen dir als Besucher keine zusätzlichen Kosten. Die Integration eines Affiliate-Links hat keine Auswirkungen auf unsere redaktionelle Berichterstattung..