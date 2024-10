EA Sports FC 25: Das sind die 15 schnellsten Spieler

Schnelligkeit spielt in EA Sports FC 25 eine wichtige Rolle beim Kauf neuer Spieler im Karrieremodus oder Ultimate Team. Ein schneller Spieler kann den Ball zügig über das Spielfeld bewegen. Doch ohne gute Dribbel- und körperliche Werte ist der Erfolg beim Ballbesitz begrenzt. Trotzdem ist es interessant zu wissen, welche Spieler im Spiel die höchste Geschwindigkeit haben.

Platz 15: Muteb Al Harbi – Geschwindigkeit 93

Gesamtbewertung: 68

Position: LV

Nationalität: Saudi-Arabien

Verein: Al Hilal

Muteb Al-Harbi, der in dieser Saison vom Rivalen Al-Shabab zu Al-Hilal gewechselt ist, ist der schnellste Spieler der saudi-arabischen Liga und einer der schnellsten Linksverteidiger in EA Sports FC 25. Für diejenigen, die nur auf Schnelligkeit aus sind, könnte Al-Harbi ein einfacher und günstiger Fang sein.

Platz 14: Inaki Williams – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 82

Position: RM

Nationalität: Ghana

Verein: Athletic Bilbao

Trotz des großen Interesses auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren ist Inaki Williams Athletic Bilbao treu geblieben und ist nach wie vor einer der schnellsten Spieler von La Liga. Williams‘ Schnelligkeit könnte vielen Mannschaften helfen, auf der rechten Seite einen schnellen Mann für die Offensive zu haben.

Platz 13: Kevin Schade – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 72

Position: LF

Nationalität: Deutschland

Verein: Brentford

Kevin Schade hat zwar einen besseren Gesamtwert als Al-Harbi, bietet aber außer einem hervorragenden Tempowert nichts Besonderes. Der Spieler hat einen eher niedrigen physischen Wert, aber einen guten Dribbelwert. Letzteres könnte ihm helfen, seine Schnelligkeit bei technischen Spielzügen zu nutzen.

Platz 12: Trinity Rodman – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 84

Position: RM

Nationalität: USA

Verein: Washington Spirit

Trinity Rodman ist eine der besten rechten Mittelfeldspielerinnen in EA Sports FC 25. Sie verfügt über sehr ausgewogene Werte, was sie zu einer idealen Wahl für Spieler macht, die nach einem preisgünstigen Kader mit herausragenden Toren suchen. Mit einem Schnelligkeitswert von 94, einem Dribbelwert von 83 und einem ausreichend hohen physischen Wert ist sie sehr gut darin, sich am Spielfeldrand entlangzubewegen und nach innen zu ziehen.

Platz 11: Rosemonde Kouassi – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 80

Position: RM

Nationalität: Elfenbeinküste

Verein: Washington Spirit

Washington Spirit kann sich glücklich schätzen, zwei schnelle Mittelfeldspielerinnen auf der rechten Seite zu haben. Rosemond Kouassi, die auf der gleichen Position wie Rodman spielt und über die gleiche Schnelligkeit verfügt, ist eine weitere gute Wahl für die Budget-Kader.

Platz 10: Nestroy Irankuda – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 68

Position: RM

Nationalität: Australien

Verein: FC Bayern München

Obwohl er ein Spieler von Bayern München ist, kennen ihn vielleicht nur wenige Fans. Nestroy Irankuda ist noch zu jung, um als Stammspieler der ersten Mannschaft von Bayern München zu gelten. Seit dieser Saison spielt er in der zweiten Mannschaft des Vereins, ist aber auch als Option für die erste Mannschaft gemeldet.

Platz 9: Rafael Leao – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 86

Position: LF

Nationalität: Portugal

Verein: AC Milan

Rafael Leao, der Star des AC Mailand, ist ein weiteres Jahr in der Liste der schnellsten Spieler von EA Sports FC vertreten. Er ist ein unglaublich talentierter Flügelspieler und wahrscheinlich der beste seiner Klasse in Europa. Für jedes Team der Serie A ist Rafael Leao ein Traumspieler.

Platz 8: Tabitha Chawinga – Geschwindigkeit 94

Gesamtbewertung: 84

Position: ST

Nationalität: Malawi

Verein: Olympique Lyonnais

Es ist der Traum eines jeden Spielers, Kylian Mbappé in Ultimate Team aus dem Pack zu ziehen, aber nicht jeder hat das Glück, dies zu erleben. Da rückt eine Stürmerin wie Tabitha Chawinga ins Blickfeld. Sie hat zwar nicht die Fähigkeiten und Werte von Mbappé, aber sie ist die Stürmerin, die dem französischen Star am nächsten kommt, wenn es um Schnelligkeit geht.

Platz 7: Yankuba Minteh – Geschwindigkeit 95

Gesamtbewertung: 74

Position: RM

Nationalität: Gambia

Verein: Brighton and Hove Albion

Die Tatsache, dass Minteh in der Premier League spielt und eine Geschwindigkeit von 95 hat, macht ihn sehr wertvoll, aber ihm fehlen noch viele andere gute Fähigkeiten als rechter Mittelfeldspieler. Minteh könnte eine solide Wahl für die Startelf sein, ohne viel Geld auszugeben, aber wenn man in Ultimate Team mehr Goldspieler erwirbt, wird er nach und nach aus der Startelf verschwinden.

Platz 6: Theo Hernandez – Geschwindigkeit 95

Gesamtbewertung: 87

Position: LV

Nationalität: Frankreich

Verein: AC Milan

Ein weiterer schneller Spieler des AC Mailand. Theo Hernandez war in den letzten Jahren ein wichtiger Spieler für die französische Nationalmannschaft. Dank seiner konstanten Leistungen gehört er seit einigen Jahren zu den besten Verteidigern in Ultimate Team.

Platz 5: Moussa Diaby – Geschwindigkeit 95

Gesamtbewertung: 83

Position: RM

Nationalität: Frankreich

Verein: Al Ittihad

Durch seinen Wechsel zu Al Ittihad wird Diabys Transferwert mit der Zeit wahrscheinlich sinken, da er nicht mehr in die europäischen Mannschaften passt. Seine französische Staatsbürgerschaft ist jedoch nach wie vor ein Vorteil. Moussa Diaby ist ein solider rechter Mittelfeldspieler mit guter Schnelligkeit und exzellenten Dribblings.

Platz 4: Vini Jr. – Geschwindigkeit 95

Gesamtbewertung: 90

Position: LF

Nationalität: Brasilien

Verein: Real Madrid

Nach Kylian Mbappé ist Vini Jr. der geschickteste Spieler von Real Madrid und natürlich der beste Flügelspieler in EA Sports FC 25. Seine Dribbelkünste sind unübertroffen und in Kombination mit seiner Geschwindigkeit von 95 ist Vini Jr. für jeden Verteidiger unaufhaltsam.

Platz 3: Alphonso Davies – Geschwindigkeit 95

Gesamtbewertung: 82

Position: LV

Nationalität: Kanada

Verein: FC Bayern München

Für Spieler, die Angst vor schnellen Flügelspielern haben, ist Alphonso Davies ein solider Konterspieler, der am besten in Bundesligamannschaften funktioniert. Aufgrund des Mangels an kanadischen Spielern in den großen europäischen Ligen kann Davies’ Nationalität nicht viel zur Verbesserung der Chemie beitragen. Daher ist er in den Kadern der Ultimate Teams nur begrenzt einsetzbar.

Platz 2: Karim Adeyemi – Geschwindigkeit 96

Gesamtbewertung: 79

Position: LM

Nationalität: Deutschland

Verein: Borussia Dortmund

Karim Adeyemi ist noch jung und hat eine große Zukunft vor sich. Das deutsche Talent von Borussia Dortmund könnte seine Statistiken noch deutlich verbessern, wenn er sich auf seine Fähigkeiten konzentrieren würde. Aber auch in seiner jetzigen Form ist er eine Kraft, mit der man rechnen muss, vor allem wenn er in einer Bundesligamannschaft spielt.

Platz 1: Kylian Mbappe – Geschwindigkeit 97

Gesamtbewertung: 91

Position: ST

Nationalität: Frankreich

Verein: Real Madrid

Der beste Spieler in EA Sports FC 25 ist auch der schnellste. Kylian Mbappé hat die höchste Gesamtwertung im Spiel und ist der einzige Spieler, der eine Geschwindigkeit von 97 erreicht. Aber das ist noch nicht alles. Auch seine Schuss- und Dribbelkünste erreichen die 90er-Marke und machen ihn zu einer gefährlichen Bedrohung für jede Abwehrreihe im Spiel.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Test von EA Sports FC 25.