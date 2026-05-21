Erster Trailer zu F1 26 zeigt neue Inhalte für F1 25

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit dem ersten offiziellen Trailer zu F1 26 haben EA Sports und Codemasters jetzt endlich gezeigt, woran die Entwickler zuletzt gearbeitet haben. Dabei sorgt vor allem eine Sache sofort für Diskussionen in der Community: F1 26 wird kein eigenständiges neues Spiel.

Stattdessen erscheint der neue Inhalt als große Erweiterung für F1 25. Genau das war vielen Fans nach der ersten Ankündigung zunächst gar nicht klar.

Der Trailer setzt stark auf Atmosphäre und Story

Im Mittelpunkt des ersten Videos stehen vor allem neue Story-Szenen, Teamdrama und aufwendig inszenierte Rennmomente. Besonders der „Braking Point“-Modus bekommt offenbar deutlich mehr Aufmerksamkeit als zuvor.

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Der Trailer zeigt mehrere Charaktere, Konflikte innerhalb der Teams und cineastische Zwischensequenzen. Damit setzt Codemasters weiterhin auf die Mischung aus Rennsimulation und Netflix-artiger Formel-1-Inszenierung, die bereits in den vergangenen Jahren viele Fans angesprochen hat.

Gleichzeitig sind im Trailer neue Fahrzeuge, aktualisierte Lackierungen und mehrere Änderungen für die Saison 2026 zu sehen. Vor allem die Präsentation wirkt insgesamt deutlich moderner und dynamischer als noch in früheren Teilen der Reihe.

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Auch auf der Strecke gibt es Änderungen

Neben den Story-Elementen deutet der Trailer außerdem mehrere Gameplay-Anpassungen an. Besonders Wettereffekte, neue Kameraeinstellungen und intensivere Rennszenen stehen dabei im Fokus.

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Viele Fans hoffen aktuell, dass Codemasters vor allem beim Fahrgefühl und bei der KI größere Verbesserungen vorgenommen hat. Genau diese Bereiche wurden bei den vergangenen Teilen immer wieder kritisiert.

Konkretes Gameplay zeigt der Trailer zwar nur teilweise, trotzdem macht das Video deutlich, dass die Entwickler die Erweiterung größer aufziehen wollen als klassische Saison-Updates der Vergangenheit.

Die Community reagiert überraschend positiv

In sozialen Netzwerken kommt der Trailer bislang überwiegend gut an. Viele Spieler feiern vor allem die Entscheidung, die Inhalte direkt in F1 25 zu integrieren, statt erneut einen weiteren Vollpreistitel zu veröffentlichen.

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Gerade langjährige Fans hatten sich schon länger gewünscht, dass die Reihe stärker auf Erweiterungen und langfristige Unterstützung setzt. Genau deshalb wirkt die aktuelle Strategie für viele moderner als das bisherige jährliche Release-Modell.

Natürlich bleiben trotzdem noch Fragen offen. Einige Spieler möchten vor allem wissen, wie umfangreich die neuen Inhalte tatsächlich ausfallen und ob genug echte Neuerungen enthalten sind.

Hier geht zu unserer neuesten Podcast-Folge – Episode 56: Der Super Mario Galaxy Movie.

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