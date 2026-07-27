EA Sports FC 27: Neue 150-Euro-Edition sorgt für Kritik

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit EA Sports FC 27 geht Electronic Arts bei seinen Sondereditionen einen Schritt weiter. Neben der bekannten Standard Edition und der Ultimate Edition erscheint erstmals auch eine Ultimate Plus Edition für rund 150 Euro. Die neue Version richtet sich vor allem an Hardcore-Spieler von Ultimate Team, sorgt aber bereits vor dem Release für heftige Diskussionen.

Besonders umstritten ist, dass die Ultimate Plus Edition nur für kurze Zeit erhältlich ist. Sie kann ausschließlich bis zum 31. August 2026 vorbestellt werden und verschwindet danach dauerhaft aus dem Angebot. Wer sich erst später zum Kauf entscheidet, kann weder auf die Edition upgraden noch alle enthaltenen Boni erhalten.

Drei Editionen – und eine exklusive Luxus-Version

EA bietet EA Sports FC 27 in drei Hauptversionen an:

Standard Edition (69,99 Euro)

(69,99 Euro) Ultimate Edition (99,99 Euro)

(99,99 Euro) Ultimate Plus Edition (149,99 Euro)

Während alle Versionen das vollständige Spiel enthalten, bietet die teuerste Ausgabe unter anderem bis zu sieben Tage Vorabzugang, 10.000 FC Points, Premium-Pässe für die ersten fünf Seasons, exklusive Ultimate-Team-Gegenstände und zahlreiche Vorbesteller-Boni.

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FC Points werden nicht sofort ausgezahlt

Ein weiteres Detail sorgt für Kritik: Selbst Käufer der teuersten Edition erhalten ihre 10.000 FC Points nicht direkt zum Launch. Stattdessen verteilt EA die Währung über fünf monatliche Auszahlungen zu je 2.000 Punkten. Bei der Ultimate Edition werden die 6.000 FC Points ebenfalls gestaffelt über drei Monate verteilt.

EA begründet dieses Modell damit, dass Spieler über mehrere Monate hinweg regelmäßig Inhalte erhalten sollen. Kritiker sehen darin jedoch einen zusätzlichen Anreiz, langfristig aktiv zu bleiben und weitere Käufe im Ultimate-Team-Modus zu tätigen.

Community spricht von FOMO und Gier

Vor allem in sozialen Netzwerken stößt die neue Preisstrategie auf Widerstand. Viele Spieler werfen EA vor, gezielt auf FOMO (Fear of Missing Out) zu setzen. Die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit der Ultimate Plus Edition erhöhe den Druck, früh eine Kaufentscheidung zu treffen – und zwar lange vor dem eigentlichen Release des Spiels.

Auch der Preis von 150 US-Dollar beziehungsweise rund 150 Euro wird kontrovers diskutiert. Zahlreiche Fans halten die Edition für überteuert und vergleichen sie mit anderen AAA-Spielen, deren teuerste Versionen deutlich günstiger ausfallen. Gleichzeitig weisen Befürworter darauf hin, dass allein die enthaltenen FC Points und Premium-Pässe bereits einen erheblichen Gegenwert besitzen – zumindest für Spieler, die regelmäßig Zeit in Ultimate Team investieren.

Zudem wird der Titel mit hoher wahrscheinlich ein PEGI-16-Siegel aufgrund des Glücksspiels-Aspekts tragen.

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