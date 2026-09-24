Quake Champions wird nach 8 Jahren kostenpflichtig und wirft Mikrotransaktionen raus

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Quake Champions ist nicht mehr Free-to-Play. Seit dem 23. September 2026 kostet der Arena-Shooter auf Steam 9,99 Euro. Das klingt zunächst nach einer Verschlechterung für Spieler. Gleichzeitig macht id Software aber etwas, das man bei einem ehemaligen Live-Service-Spiel nur selten sieht: Mikrotransaktionen, Battle Pass, Lootboxen und virtuelle Währungen fliegen komplett raus.

Wer Quake Champions bereits während seiner kostenlosen Phase gespielt hat, muss das Spiel nicht noch einmal kaufen. Steam-Spieler bekommen die neue Kaufversion automatisch in ihre Bibliothek. Das bestätigt der Entwickler in einer ausführlichen offiziellen FAQ zum Update 1.31. Neue Spieler zahlen dagegen einmalig 9,99 Euro.

Damit dreht Quake Champions sein bisheriges Geschäftsmodell praktisch um. Seit August 2018 konnte jeder kostenlos einsteigen, zusätzliche Champions und kosmetische Inhalte wurden über verschiedene Währungen und Systeme freigeschaltet. Jetzt gibt es wieder einen klassischen Kaufpreis, dafür verschwindet fast alles, womit das Spiel zusätzlich Geld verdienen wollte.

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Battle Pass, Shop und Lootboxen sind einfach weg

Die Liste der gestrichenen Systeme ist ungewöhnlich lang. Selbst die bisherigen wöchentlichen und Event-Herausforderungen verschwinden. Die vollständigen Änderungen hat das Studio in den offiziellen Steam-Patchnotes veröffentlicht. Dafür sind jetzt alle Champions ohne weitere Bezahlung verfügbar. Auch Waffen-Skins, Outfits und kosmetische Inhalte, die zuvor mit Platinum oder Shards gekauft werden konnten, lassen sich direkt auswählen. id Software spricht außerdem von insgesamt 30 Seasons an bestehenden Inhalten, die in der neuen Version stecken.

Besonders fair ist eine weitere Regelung für Spieler, die kurz vor der Umstellung noch Geld ausgegeben haben. Wer in den 60 Tagen vor dem 23. September 2026 ein Platinum-Paket gekauft hat, bekommt den Kaufpreis automatisch zurückerstattet. Laut Bethesda kann die Rückzahlung fünf bis sieben Werktage dauern.

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Microsoft-Store-Spieler müssen jetzt allerdings handeln

Ganz ohne Haken läuft die Umstellung nicht. Die Microsoft-Store-Version von Quake Champions wurde eingestellt. Das Spiel wird künftig ausschließlich über Steam angeboten. Wer bisher im Microsoft Store gespielt hat, verliert seinen Zugang aber nicht automatisch.

Ist das bisher verwendete Bethesda.net-Konto bereits mit einem Steam-Konto verbunden, soll die neue Steam-Version innerhalb von bis zu 48 Stunden freigeschaltet werden. Wer die Konten noch nicht verknüpft hat, kann das laut id Software bis zum 07. Oktober 2026 nachholen. Danach bleibt noch der Bethesda-Support, der entsprechende Fälle einzeln prüfen kann.

Fortschritt und Ranglistenwerte bleiben erhalten, solange du dasselbe Bethesda.net-Konto verwendest. Wer Quake Champions vor Jahren einmal ausprobiert und seitdem vergessen hat, könnte also bereits Besitzer der neuen Kaufversion sein. Ein Blick in die Steam-Bibliothek lohnt sich.

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Die neue Version ist gleichzeitig so etwas wie der Endzustand von Quake Champions

Der vielleicht wichtigste Satz steckt allerdings am Ende der Ankündigung. id Software erklärt, dass derzeit keine weiteren Inhaltsupdates geplant sind. Update 1.31 wirkt deshalb weniger wie der Beginn einer neuen Ära und eher wie der Versuch, Quake Champions in einen dauerhaften Zustand zu bringen, in dem das Spiel ohne ständig neue Seasons, Währungen und Verkaufsangebote weiterlaufen kann.

Das Timing ist zumindest interessant. Quake feiert 2026 seinen 30. Geburtstag. Erst im August veröffentlichte MachineGames mit Dawn of the Machine sogar eine komplett neue Episode für das ursprüngliche Spiel. In unserem Rückblick zur QuakeCon 2026 und 30 Jahren Quake findest du mehr darüber, warum die Shooter-Reihe bis heute so viel Einfluss auf PC-Spiele hat.

Wer Quake nur aus Erzählungen kennt, stößt dabei übrigens schnell auf Dinge, die heute selbstverständlich wirken. Selbst der Rocket Jump hat einen großen Teil seiner Geschichte Quake zu verdanken.

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Für Quake Champions endet die klassische Live-Service-Zeit damit auf ziemlich ungewöhnliche Weise. Das Spiel wird kostenpflichtig, dafür verschwindet praktisch die gesamte zusätzliche Monetarisierung. Für langjährige Spieler ist die Umstellung besonders angenehm, weil sie nichts bezahlen müssen und gleichzeitig deutlich mehr Inhalte direkt nutzen können. Für neue Spieler kostet der Einstieg nun 9,99 Euro. Ob dieser ungewöhnliche Schritt noch einmal neue Spieler in die Arena bringt, wird sich erst zeigen. Ein leichter Anstieg der Spielenden ist bereits festzustellen, allerdings reden wir hier im „Hunderter-Bereich“.