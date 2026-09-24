Marvels Wolverine: Wer ist Nathaniel Essex?

Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Wer Marvel’s Wolverine spielt und mit den X-Men-Comics nicht ganz so tief vertraut ist, wird sich früher oder später vermutlich eine Frage stellen: Wer zur Hölle ist eigentlich Nathaniel Essex?

Denn während Namen wie Wolverine, Mystique, Sabretooth oder Jean Grey selbst Menschen bekannt sein dürften, die noch nie einen X-Men-Comic aufgeschlagen haben, sieht es bei Essex schon etwas anders aus. Dabei ist ausgerechnet dieser Mann für die Geschichte von Marvel’s Wolverine ziemlich wichtig.

Und Comic-Fans dürften bereits bei seinem Namen etwas nervös geworden sein… Ich zumindest hatte sofort so ein Klingeln in den Ohren bei dem Namen.

Werbung

Nathaniel Essex und Team X

In Marvel’s Wolverine lernen wir Essex zunächst nicht als klassischen Superschurken kennen. Ganz im Gegenteil. Er ist der Gründer von Team X, einer Mutanten-Spezialeinheit, deren Aufgabe darin besteht, andere Mutanten zu finden und zu beschützen. Zu seinen Leuten gehören unter anderem Logan, Mystique und Sabretooth.

Und auch Logan selbst hat Essex einiges zu verdanken.

Rund 30 Jahre vor der eigentlichen Handlung findet Nathaniel Essex einen völlig verwilderten und orientierungslosen Logan in der Wildnis. Er bietet ihm einen Platz bei sich an und hilft ihm dabei, wieder so etwas wie ein Leben aufzubauen. Genau daraus entsteht schließlich auch Logans Verbindung zu Team X.

Werbung

Essex ist damit für Logan nicht einfach nur irgendein Auftraggeber. Er ist Mentor, Anführer und in gewisser Weise auch einer der Menschen, die Logan überhaupt wieder zurück in die Gesellschaft gebracht haben.

Drei Jahre vor Beginn der eigentlichen Geschichte verlässt Wolverine Team X allerdings plötzlich. Ohne Erklärung. Ohne großes Lebewohl. Und entsprechend begeistert reagieren Mystique und Sabretooth auch auf seine Rückkehr.

Der Grund warum Logan überhaupt wieder auftaucht? Nathaniel Essex wurde von Bolivar Trask entführt. Team X soll ihn retten.

Werbung

Das Essex Institute selbst dient dabei als Zufluchtsort für Mutanten. Während die Welt in Marvel’s Wolverine Mutanten teilweise noch gar nicht kennt, gibt es bereits Menschen wie Trask, die sie als Bedrohung ansehen. Team X ist deshalb so etwas wie eine frühe Verteidigungslinie der Mutanten… lange bevor Charles Xavier und die klassischen X-Men existieren.

Gesprochen wird Nathaniel Essex übrigens von Troy Baker. Also jenem Mann, dessen Stimme Gamer unter anderem aus The Last of Us, BioShock Infinite oder Death Stranding kennen dürften.

Bis hierhin kann ich Essex also relativ spoilerfrei erklären. Aber jetzt wird es problematisch.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

SPOILERWARNUNG: Ab hier geht es um die Comic-Origin von Nathaniel Essex

Wer Marvel’s Wolverine gerade zum ersten Mal spielt und absolut nichts über Nathaniel Essex wissen möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Denn allein seine Comic-Identität verrät bereits ziemlich deutlich, dass hinter diesem Mann wesentlich mehr steckt.

Werbung

Nathaniel Essex ist Mister Sinister. Und ja. Der Name ist Programm.

Wer ist Mister Sinister?

Nathaniel Essex gehört zu den älteren und gefährlicheren Gegnern der X-Men. Seine Geschichte beginnt im viktorianischen England des 19. Jahrhunderts.

Essex ist ein brillanter Wissenschaftler und Genetiker, der immer stärker von Evolution, Genetik und Mutation besessen wird. Nach dem Tod seines Sohnes beginnt diese Besessenheit komplett aus dem Ruder zu laufen. Moralische Grenzen interessieren ihn zunehmend weniger. Für Essex zählt irgendwann hauptsächlich noch die Frage, wie sich die menschliche Evolution beeinflussen und perfektionieren lässt.

Werbung

Und wenn ein Marvel-Wissenschaftler damit beginnt, Menschen als genetisches Versuchsmaterial zu betrachten, wissen wir eigentlich schon ungefähr, wohin die Reise geht.

Essex experimentiert mit Menschen, Mutanten und Genmaterial. Schließlich trifft er auf En Sabah Nur… besser bekannt als Apocalypse.

Apocalypse verändert Essex genetisch und verwandelt ihn in ein übermenschliches Wesen. Aus Nathaniel Essex wird schließlich über einen Weg der Rache Mister Sinister.

Werbung

Von diesem Zeitpunkt an zieht sich Sinister wie ein äußerst unangenehmer roter Faden durch die Geschichte der X-Men.

Sein Spezialgebiet ist dabei nicht die klassische Weltherrschaft. Es sind Gene.

Warum ist Mister Sinister so gefährlich?

Sinister ist einer der größten Experten für Mutantengenetik im gesamten Marvel-Universum. Über Jahrzehnte sammelt er DNA, experimentiert mit Mutanten, erschafft Klone und manipuliert ganze Blutlinien.

Werbung

Besonders großes Interesse entwickelt er unter anderem an Cyclops und dessen Familie. Selbst Scott Summers Kindheit wurde in den Comics teilweise von Essex beeinflusst, weil er bereits früh das genetische Potenzial von Cyclops erkannte. Das macht ihn für mich ehrlich gesagt fast unangenehmer als viele klassische Marvel-Schurken.

Ein Thanos kommt, haut dir einen Mond auf die Rübe und du weißt zumindest woran du bist.

Sinister könnte theoretisch seit 20 Jahren deine DNA untersuchen und irgendeinen vollkommen wahnsinnigen Plan verfolgen, von dem du selbst noch gar nichts weißt.

Werbung

Und das passt verdammt gut zu Wolverine. Denn Logan ist aufgrund seines Heilungsfaktors, seiner extremen Lebensdauer und seiner außergewöhnlichen Mutation eigentlich genau jene Art von Mutant, die einen Mann wie Essex interessieren dürfte.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Welche Kräfte hat Mister Sinister?

Und hier wird es dann endgültig absurd. Denn Mister Sinister ist nicht einfach nur ein hoch intelligenter Wissenschaftler. Durch genetische Veränderungen und das Genmaterial anderer Mutanten besitzt er je nach Comic-Version eine ganze Sammlung an Fähigkeiten.

Dazu gehören unter anderem:

Werbung

übermenschliche Stärke

stark erhöhte Widerstandsfähigkeit

extrem verlängerte Lebensdauer

Telepathie

Telekinese

Energieprojektion

Gestaltwandlung

schnelle Regeneration

Kontrolle seines Körpers bis auf molekulare Ebene

teilweise Teleportation

Marvel selbst beschreibt außerdem, dass Sinister zusätzliche Fähigkeiten aus dem genetischen Material anderer Mutanten gewinnen kann. Und als wäre das noch nicht genug, ist der Mann gleichzeitig ein genialer Genetiker, Biologe, Ingenieur, Chirurg und Experte für Klontechnologie. Quasi Tony Stark im Bereich Genetik und Biologie allgemein.

Kurz gesagt: Mister Sinister ist genau jene Sorte Marvel-Figur, bei der man irgendwann aufhört zu fragen, was sie kann und lieber fragt, was sie eigentlich nicht kann.

Und was bedeutet das für Marvel’s Wolverine?

Insomniac hat sich nicht einfach dafür entschieden, Mister Sinister irgendwo mit Cape und roter Stirnraute aus einem Labor springen zu lassen.

Werbung

Stattdessen lernen wir zuerst Nathaniel Essex kennen. Den Mann, der Logan findet.

Den Mann, der Mutanten beschützt. Den Gründer von Team X. Logans Mentor. Was Anfangs wie ein alternativer Professor X wirkt.

Aber wenn man seinen Namen oder sogar die genaue Comic-Geschichte kennt, hängt während all dieser Szenen ein ziemlich großes Fragezeichen über seinem Kopf.

Werbung

Denn Nathaniel Essex ist in Marvel-Comics selten einfach nur Nathaniel Essex.

Und genau deshalb lohnt es sich bei diesem Charakter ganz besonders, etwas genauer hinzusehen.