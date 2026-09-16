Das Internet lacht über Wolverines baby-einfachen Schwierigkeitsgrad

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Es mag ja schön und gut klingen, Videospiele zugänglicher zu gestalten. Doch ab wann sind Games schlicht zu windelweich? Für manche Zocker hat nun Marvel’s Wolverine für PS5 die Antwort geliefert. Streamer machen sich nun einen Spaß daraus, bestimmte Level zu beenden, ohne überhaupt den Controller zu berühren. Doch schon vor dem Launch kritisierten einige Reviews, das Spiel hätte zu viele Hilfsfunktionen. Im Vergleich zu Spider-Man 2 ist der Wertungsdurchschnitt von Wolverine um mehr als zehn Punkte abgestürzt.

Bei der Optik gibt sich Marvel’s Wolverine blutig – nur für Erwachsene eben. Beim Schwierigkeitsgrad dürfte Insomniac Games für den erst ab 18 Jahren verfügbaren Titel aber die Handbremse gezogen haben. Streamer haben herausgefunden, dass ein Motorrad-Level auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ohne Inputs durch den Spieler automatisch zu schaffen ist. Insomniac Games bekam für automatisiert wirkende Level in Preview-Videos bereits zuvor Spott zu spüren, weswegen sich sogar der Social-Media-Manager des Teams genervt zu Wort meldete.

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Mehrere Influencer haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, diese These zu testen und das Level meist verdutzt tatsächlich automatisch zu absolvieren. Wolverine kracht dann zwar in andere Autos, regeneriert sich aber schnell genug wieder. Andere Vehikel auf der Strecke fliegen ganz ohne Attacken durch den Spieler einfach so in die Luft.

Kritik am Schwierigkeitsgrad vom PS5-Wolverine bereits vorab

Seit einigen Jahren finden sich im Internet immer wieder Diskussionen über den Zweck moderner Hilfsmechaniken in Games – etwa Kritik an gelb eingefärbten Laufwegen. Bei manchen Reviewern bringt Wolverine das Fass zum Überlaufen. Kurz vor Launch ging das Review von Skillup auf YouTube viral, das kein gutes Haar am Titel ließ: “Es gibt allein drei verschiedene Hilfen, die auf versteckte Kisten hinweisen. Marvel’s Wolverine zu spielen ist wie Bowling mit den Kinderbande, aber der Bumper ist so schmal, dass man automatisch nur Strikes erzielt. Ach ja, und der Ball wirft sich von selbst.”