Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 zunächst ausschließlich für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S. Wer auf dem PC spielen möchte, muss warten. Wie lange, hat Rockstar Games bis heute nicht verraten. Jetzt gibt es allerdings einen interessanten neuen Hinweis. Andy Robinson von Video Games Chronicle (VCC) hat gehört, dass Rockstar und Take-Two die PC-Version möglicherweise früher veröffentlichen könnten als ursprünglich erwartet.

Während des aktuellen VGC-Podcasts (via YouTube) erklärte Robinson, dass es dazu derzeit ein gewisses „Rauschen“ innerhalb der Branche gebe. Auslöser sollen ausgerechnet die stark steigenden Preise für Konsolen und andere Gaming-Hardware sein. Derzeit ist noch alles ein Gerücht. Ordnen wir es ein: Rockstar hat weiterhin keine PC-Version von GTA 6 angekündigt und dementsprechend auch keinen Release-Termin genannt.

GTA 6 könnte weniger als ein Jahr später auf PC erscheinen

Genau das wäre die eigentliche Überraschung. Rockstar lässt sich mit seinen PC-Versionen traditionell Zeit. GTA 5 erschien im September 2013 zunächst für PS3 und Xbox 360. Die PC-Version folgte erst im April 2015, also rund 19 Monate später. Bei Red Dead Redemption 2 war der Abstand kürzer. Konsolen bekamen das Western-Abenteuer im Oktober 2018, PC-Spieler folgten im November 2019.

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Aktuell wurde deshalb häufig mit einem GTA-6-PC-Release Ende 2027 oder sogar später gerechnet. Robinson hält nun offenbar einen Abstand von weniger als einem Jahr für möglich. Einen konkreten Termin nennt er allerdings nicht. Woher auch. Allerdings würde das bedeuten, dass Grand Theft Auto VI bereits im Laufe des Jahres 2027 auf dem PC erscheinen könnte.

PS5 und Xbox werden ausgerechnet vor GTA 6 immer teurer

Dass diese Diskussion gerade jetzt aufkommt, ist kein Zufall. Sony hat die europäischen Preise seiner Konsolen im April 2026 deutlich angehoben. Eine normale PS5 kostet offiziell mittlerweile 649,99 Euro, die Digital Edition 599,99 Euro und die PS5 Pro sogar 899,99 Euro. Wenn man eine um diesen Pries bekommt. Sony begründete das mit dem „schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und steigenden Kosten“.

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Microsoft hat kurz darauf ebenfalls reagiert. Seit August wurden Xbox-Konsolen weltweit erneut teurer. Je nach Modell stiegen die US-Preise um 100 beziehungsweise 150 Euro. Microsoft nennt massiv gestiegene Kosten für Speicher und andere Komponenten als Grund.

Wie angespannt die Situation inzwischen ist, zeigte zuletzt die PlayStation 5 Pro. In Österreich wurden kurzfristig Preise von weit über 1.200 Euro für eine PS5 Pro verlangt. Für Rockstar Games entsteht dadurch ein interessantes Problem: GTA 6 könnte zwar Konsolen verkaufen, gleichzeitig wird die Einstiegshürde für Menschen ohne aktuelle PS5 oder Xbox Series immer höher. Der PC-Markt ist nicht unbedingt besser. Hier kosten Grafikkarten teilweise absurde Summen, sowie für leistungsstarken RAM und SSD muss tief in die Tasche gegriffen werden. Allerdings gibt es viele PC-Enthusiasten, die bereits einen leistungsstarken Gaming-PC daheim hätten und für GTA 6 vorbereitet wären.

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Take-Two weiß längst, wie wichtig PC geworden ist

Hinzu kommt, dass der PC heute für Take-Two wesentlich wichtiger ist als zu Zeiten früherer GTA-Spiele. Take-Two-Chef Strauss Zelnick erklärte im Mai gegenüber Bloomberg, dass PC bei einem großen Spiel mittlerweile 45 bis 50 Prozent der Verkäufe erreichen könne.

Warum erscheint GTA 6 dann trotzdem zuerst auf Konsolen? Zelnick erklärte, die Entwickler wollen zunächst die eigene Kernzielgruppe bestmöglich bedienen. Dass ein Marketingdeal mit Sony den PC-Release verhindert, wies er ausdrücklich zurück. Die Strategie hat außerdem einen wirtschaftlichen Vorteil. Rockstar kann GTA 6 zunächst auf Konsolen verkaufen und später mit der PC-Version eine zweite große Verkaufswelle erzeugen. Manche Fans dürften das Spiel sogar zweimal kaufen. So wie ich auch bei GTA 5.

Ob Rockstar Games wirklich von seinem üblichen Zeitplan abweicht, bleibt aber vorerst ein Gerücht. Falls es passiert, dürfte sich zumindest ein Teil der PC-Community freuen, die bereits damit gerechnet hat, bis Ende 2027 oder sogar 2028 durchhalten zu müssen. Offiziell existiert derzeit nur der 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Rockstar hat weder Steam noch den Epic Games Store genannt und auch keine PC-Systemanforderungen veröffentlicht.

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