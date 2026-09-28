GTA 6 simuliert Floridas Wetter deutlich genauer, doch bei Hurrikans bleibt ein Fragezeichen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Grand Theft Auto VI bekommt ein deutlich komplexeres Wettersystem als bisher offiziell bekannt war. Rockstar Games simuliert in Leonida ausdrücklich Wetterphänomene, die über das typische sonnige Florida-Klischee hinausgehen. Das geht aus der Vorschau auf die neue große GTA 6-Titelgeschichte von Game Informer hervor.

Redakteur Marcus Stewart sprach dafür mit mehreren führenden Entwicklern des kommenden GTA 6. Er beschreibt dabei erstmals „Advanced Weather Systems“, mit denen das Spiel Floridas weniger sonnige Wetterphänomene simuliert. Welche konkreten Wetterlagen damit gemeint sind, verrät die Vorschau noch nicht. Die komplette 14-seitige Titelgeschichte erscheint digital am 29. September und enthält zusätzlich zwölf neue Screenshots.

Genau deshalb sollte man bei den derzeit kursierenden Meldungen über Hurrikans, Tornados oder dynamische Überschwemmungen noch vorsichtig sein. Rockstar Games hat keines dieser Ereignisse bislang bestätigt. Frühere Gerüchte gingen zwar deutlich weiter, aus der neuen Game-Informer-Ankündigung lässt sich bisher lediglich ein fortschrittliches Wettersystem ableiten.

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GTA 6 soll sich wie Florida anfühlen

Dass Wetter in Leonida eine größere Rolle spielt, passt zum gesamten Ansatz von GTA 6. Rockstar möchte seine fiktive Version Floridas kulturell und optisch möglichst glaubwürdig gestalten. Dazu gehört auch eine „enorme Menge“ an Wildtieren, die an Land, im Wasser und in der Luft unterwegs sind. Einige davon sind in Florida heimisch, andere ausdrücklich nicht.

Bereits das bisherige Material zeigt Regen, dunkle Wolken, nasse Straßen und unterschiedliche Lichtverhältnisse. Neu ist jetzt, dass hinter diesen Szenen tatsächlich ein von Rockstar als fortschrittlich beschriebenes Wettersystem steckt. Damit wird auch ein älteres Händler-Gerücht interessanter, über das wir bereits berichtet haben. Damals wurden „dynamisches Wetter“ und weitere technische Details genannt. Ein Teil davon bekommt nun erstmals deutlich belastbareren Kontext.

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Ein Hurrikan in GTA 6 bleibt trotzdem Spekulation

Gerade weil Leonida auf Florida basiert, liegt der Gedanke an tropische Stürme oder Hurrikans nahe. Ob das „erweiterte Wetter-System“ tatsächlich einen Tropensturm bringen wird, bleibt abzuwarten.

Mehr Klarheit dürfte die vollständige Game-Informer-Geschichte morgen bringen. Bis dahin lässt sich nur sicher sagen: Das Wetter in GTA 6 ist mehr als eine einfache Regen-Sonne-Umschaltung. Wie weit Rockstar mit Stürmen, regionalen Wetterlagen oder möglichen Auswirkungen auf das Gameplay tatsächlich geht, ist noch offen. Schneestürme kennen wir bereits aus GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Also so abwegig wäre ein Sturm in Leonida nicht.