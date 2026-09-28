DailyGame - Gaming News - GTA 6 simuliert Floridas Wetter deutlich genauer, doch bei Hurrikans bleibt ein Fragezeichen
◷ 3 Min.
Nur Sonne und Palmen? Nein...

GTA 6 simuliert Floridas Wetter deutlich genauer, doch bei Hurrikans bleibt ein Fragezeichen

Rockstar bestätigt erstmals ein fortschrittliches Wettersystem für Leonida. Welche Extremwetter wirklich auftreten, bleibt noch offen.

i GTA 6 simuliert Floridas Wetter deutlich genauer, doch bei Hurrikans bleibt ein Fragezeichen
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Grand Theft Auto VI bekommt ein deutlich komplexeres Wettersystem als bisher offiziell bekannt war. Rockstar Games simuliert in Leonida ausdrücklich Wetterphänomene, die über das typische sonnige Florida-Klischee hinausgehen. Das geht aus der Vorschau auf die neue große GTA 6-Titelgeschichte von Game Informer hervor.

Redakteur Marcus Stewart sprach dafür mit mehreren führenden Entwicklern des kommenden GTA 6. Er beschreibt dabei erstmals „Advanced Weather Systems“, mit denen das Spiel Floridas weniger sonnige Wetterphänomene simuliert. Welche konkreten Wetterlagen damit gemeint sind, verrät die Vorschau noch nicht. Die komplette 14-seitige Titelgeschichte erscheint digital am 29. September und enthält zusätzlich zwölf neue Screenshots.

Genau deshalb sollte man bei den derzeit kursierenden Meldungen über Hurrikans, Tornados oder dynamische Überschwemmungen noch vorsichtig sein. Rockstar Games hat keines dieser Ereignisse bislang bestätigt. Frühere Gerüchte gingen zwar deutlich weiter, aus der neuen Game-Informer-Ankündigung lässt sich bisher lediglich ein fortschrittliches Wettersystem ableiten.

Werbung

GTA 6 soll sich wie Florida anfühlen

Dass Wetter in Leonida eine größere Rolle spielt, passt zum gesamten Ansatz von GTA 6. Rockstar möchte seine fiktive Version Floridas kulturell und optisch möglichst glaubwürdig gestalten. Dazu gehört auch eine „enorme Menge“ an Wildtieren, die an Land, im Wasser und in der Luft unterwegs sind. Einige davon sind in Florida heimisch, andere ausdrücklich nicht.

Mehr los am Strand als noch in GTA 5: Grand Theft Auto VI (GTA 6) wird auch ein fortschrittliches Wettersystem erhalten. - Bild: Rockstar Games

Mehr los am Strand als noch in GTA 5: Grand Theft Auto VI (GTA 6) wird auch ein fortschrittliches Wettersystem erhalten. – Bild: Rockstar Games

Bereits das bisherige Material zeigt Regen, dunkle Wolken, nasse Straßen und unterschiedliche Lichtverhältnisse. Neu ist jetzt, dass hinter diesen Szenen tatsächlich ein von Rockstar als fortschrittlich beschriebenes Wettersystem steckt. Damit wird auch ein älteres Händler-Gerücht interessanter, über das wir bereits berichtet haben. Damals wurden „dynamisches Wetter“ und weitere technische Details genannt. Ein Teil davon bekommt nun erstmals deutlich belastbareren Kontext.

Werbung

Ein Hurrikan in GTA 6 bleibt trotzdem Spekulation

Gerade weil Leonida auf Florida basiert, liegt der Gedanke an tropische Stürme oder Hurrikans nahe. Ob das „erweiterte Wetter-System“ tatsächlich einen Tropensturm bringen wird, bleibt abzuwarten.

Lesenswert
GTA 6 ist mit 79,99 Euro zu billig, sagt der Chef eines aktuellen Steam-Hits
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Rockstar zeigt versehentlich zwei unbekannte Inseln und löscht die Namen wieder
Lesenswerter Artikel
GTA 6 verkauft sich viel stärker auf PS5? Xbox widerspricht und spricht von Rekorden
Lesenswerter Artikel
GTA 6 für Switch 2: Ex-Rockstar-Entwickler zweifelt an der Nintendo-Version
Lesenswerter Artikel
GTA 6: 399,99 Euro für die Collector’s Box, aber das Spiel ist nicht dabei
Lesenswerter Artikel
Grand Theft Auto: Kurz vor GTA 6-Release zieht Rockstar eine harte Grenze für Modding
Lesenswerter Artikel
GTA 4 ist 18 Jahre alt und verkauft sich auf Xbox plötzlich wieder besser als viele neue Spiele
Lesenswerter Artikel
GTA 6: Eine Karte aus 2015 zeigt, wie früh Rockstar Vice City bereits geplant hat
Lesenswerter Artikel

Mehr Klarheit dürfte die vollständige Game-Informer-Geschichte morgen bringen. Bis dahin lässt sich nur sicher sagen: Das Wetter in GTA 6 ist mehr als eine einfache Regen-Sonne-Umschaltung. Wie weit Rockstar mit Stürmen, regionalen Wetterlagen oder möglichen Auswirkungen auf das Gameplay tatsächlich geht, ist noch offen. Schneestürme kennen wir bereits aus GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Also so abwegig wäre ein Sturm in Leonida nicht.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen