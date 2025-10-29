GTA 6 Start-Prolog: Hurrikan zum Auftakt? – Das sagen die Fans!

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neuer Reddit-Beitrag lässt die Gerüchteküche brodeln: Viele Fans glauben, dass Grand Theft Auto VI (GTA 6) mit einem heftigen Sturm oder sogar einem Hurrikan startet. Die Idee: ein chaotischer Einstieg, der dich sofort packt, das Setting klar macht und die Technik spektakulär zeigt. Das passt zur Miami-Atmosphäre. Tropenstürme gehören dort zur Jahreszeit.

Andere bleiben skeptisch. „Rockstar startet fast immer mit Unwetter“ ist übertrieben. Eher typisch ist ein starker Prolog, der Figuren, Ton und Konflikte etabliert. Dafür hätten sich vor gewisser Zeit einige Fans für eine Gefängnisszene „festgelegt“. Oder bekommen wir beides gleichzeitig?

Werbung

GTA 6 – Start/Prolog: Was ist dran an der Hurrikan-Theorie?

Ein Sturm böte eine perfekte Bühne: freie Sicht auf Partikeleffekte, Wasser, Wind, Physik – genau die Elemente, mit denen Rockstar gern prahlt. Ein Hurrikan könnte zu Beginn Brücken sperren, Straßen überfluten und so die Karte von GTA 6 zunächst begrenzen. Das gibt der Story Zeit, Jason und Lucia einzuführen, ohne dass du sofort überall hinkannst.

Dazu passt eine Szene aus Trailer 2, in der Jason offenbar sein Haus repariert. Das könnte nach einem Unwetter spielen. Als Tutorial wären einfache, glaubwürdige Aufgaben denkbar: improvisieren, sichern, kleine Botengänge. Das nimmt Tempo raus, zeigt aber gleichzeitig die neue Welt: ein weicher Start, bevor die erste große Mission zündet.

Warum Fans widersprechen

Viele Rockstar-Spiele beginnen nicht mit Extremwetter. Das Muster lautet eher „Prolog mit Druck“ als „Sturm“. Heißt: ein klar inszenierter Einstieg, der Chaos schafft – ob durch Wetter, Kriminalität oder ein persönliches Fiasko. In GTA 6 wäre auch ein anderer Hook denkbar: Lucia vor ihrer Festnahme, ein missglückter Job im Regen, oder ein nächtlicher Einsatz, der aus dem Ruder läuft.

Werbung

Denkbar ist zudem, dass Lucia zuerst im Fokus steht. Sie ist Rockstars erste große weibliche Protagonistin in einem Grand Theft Auto-Hauptteil. Viele Fans erwarten, dass ihr Weg (Haft, Entlassung, Aufeinandertreffen mit Jason) die ersten Spielstunden prägt. Wetter wäre dann nur Kulisse, nicht der Kern.

Das wahrscheinlichste Szenario

Fast sicher ist: GTA 6 startet mit einem cineastischen Prolog. Wir werden an die neue Welt, die Figuren und das Setting seicht herangeführt. Ob Hurrikan oder nicht, der Einstieg wird dich in die Welt ziehen, die Karte anfangs limitieren und Raum für ein paar ruhige, charakterbezogene Szenen lassen. Danach öffnet sich das Spiel Schritt für Schritt – typisch für Rockstar. Gut für Spieler die nicht jeden Tag in einer Open World-Arena herumlaufen.

Realistisch ist ein Mix: kurze, erzählerische Aufgaben (Dach sichern, Stromgenerator starten, Nachbarn helfen) plus eine erste „richtige“ Mission, die Dynamik und Physik zeigt. Danach dürfte dir GTA 6 die Zügel lockern. Ein Wetter-Event wäre ein starkes Setpiece. Ob als Prolog, als Heist unter Sturm oder als später Story-Höhepunkt.

Ein Hurrikan-Prolog für GTA 6 ist möglich und würde Technik wie Story elegant verbinden. Garantiert ist das aber nicht. Verlass dich auf eins: ein Kino-reifer Einstieg, der dich an Jason und Lucia bindet. Mit oder ohne Sturm.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 1 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten