Nach GTA 6: Take-Two-Chef macht Hoffnung auf kürzere Wartezeit auf neues Rockstar-Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Auf Grand Theft Auto VI warten Fans gefühlt seit einer Ewigkeit. Nach Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 vergingen viele Jahre, bis Rockstar Games endlich den nächsten großen Titel konkret in Richtung Release brachte. Inzwischen steht GTA 6 für 19. November 2026 auf dem Plan. Doch schon jetzt stellt sich die nächste Frage: Müssen Spieler danach wieder acht, zehn oder sogar noch mehr Jahre auf das nächste Rockstar-Spiel warten?

Take-Two-CEO Strauss Zelnick macht nun vorsichtig Hoffnung. In einem Interview mit The Game Business erklärte er, warum die lange Entwicklungszeit von GTA 6 nicht automatisch bedeuten muss, dass auch Rockstars nächstes Projekt wieder so lange braucht. Laut Zelnick könnten neue technologische Entwicklungen dabei helfen, manche Entwicklungszeiten zu verkürzen, ohne die Qualität zu gefährden.

Warum GTA 6 so lange gebraucht hat

Zelnick weist den Eindruck zurück, dass lange Entwicklungszeiten bei Take-Two oder Rockstar mit Trägheit zu tun hätten. Jedes Projekt werde im Rahmen von Meilensteinen, Budgets und Lieferterminen geplant. Einige Spiele seien aber so komplex und anspruchsvoll, dass sie schlicht sehr lange dauern. Genau in diese Kategorie fällt eben GTA 6.

Das überrascht kaum. Rockstar Games entwickelt nicht einfach nur eine neue Stadt, ein paar Missionen und neue Fahrzeuge. GTA 6 muss eine riesige offene Welt tragen, mit Figuren, Systemen, Verkehr, Physik, Dialogen, Animationen, Online-Plänen und dem gewaltigen Erwartungsdruck nach GTA 5. Dazu kommt: Grand Theft Auto V hat sich die Branche massiv verändert. Spieler erwarten mehr Details, größere Welten, bessere Technik und gleichzeitig weniger Fehler.

Genau deshalb dauert die Entwicklung von GTA 6 gefühlt ewig. Rockstar baut keine normalen Open-World-Spiele. Rockstar baut Spiele, an denen andere Studios jahrelang gemessen werden. Wahrscheinlich noch zig Jahre (oder Jahrzehnte) danach.

Technologie könnte das nächste Rockstar-Spiel beschleunigen

Der spannendste Satz von Zelnick betrifft die Zukunft. Er sagte, aktuelle technologische Entwicklungen könnten es ermöglichen, manche Entwicklungszyklen zu komprimieren, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen. Das ist keine Ankündigung für GTA 7 oder Red Dead Redemption 3. Aber es ist ein deutlicher Hinweis, dass Take-Two intern sehr genau darauf schaut, wie neue Tools die Produktion verändern können.

Gemeint sein könnten bessere Entwicklungswerkzeuge, effizientere Pipelines, modernere Engines, Automatisierung oder KI-gestützte Produktionshilfen. Zelnick nennt keine konkreten Systeme. Wichtig ist daher: Man sollte daraus keine feste Prognose machen. Aber die Richtung ist klar. Take-Two will offenbar Wege finden, große Spiele schneller zu bauen, ohne den Anspruch zu senken.

GTA 7 oder Red Dead Redemption 3?

Natürlich denkt die Community sofort an zwei Namen, wenn es um ein neues Rockstar-Spiel geht: GTA 7 und Red Dead Redemption 3. Ein neues Red Dead wäre für viele Fans der emotionale Wunsch. Nach Arthur Morgan und der Wucht von Red Dead Redemption 2 hat die Reihe einen fast mythischen Status. Gleichzeitig ist Grand Theft Auto die größere kommerzielle Maschine. GTA 6 dürfte über Jahre hinweg durch Online-Inhalte, Updates und neue Plattformversionen getragen werden.

Das macht Rockstars nächsten Schritt schwer vorhersehbar. Vielleicht kommt zuerst eine massive Erweiterung des GTA-Ökosystems. Vielleicht arbeitet ein Teil des Studios längst am nächsten Red Dead. Vielleicht überrascht Rockstar mit etwas völlig anderem. Sicher ist nur: Nach GTA 6 wird jede Bewegung sofort riesig diskutiert werden.

GTA 6 bleibt Rockstars nächster großer Moment. Doch Take-Two-Chef Strauss Zelnick deutet an, dass das nächste Rockstar-Spiel nicht zwingend wieder so lange dauern muss. Neue Technologien könnten Entwicklungszeiten verkürzen, ohne Qualität zu opfern. Für Fans ist das keine Garantie, aber ein Hoffnungsschimmer. Nach Grand Theft Auto VI könnte Rockstar Games vielleicht schneller wieder liefern, als viele heute glauben.