GTA 6 startet ohne Online-Part: Twitch-Chef nennt plötzlich 2027 als Release

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Wer direkt zum Launch mit Freunden durch Leonida ziehen möchte, muss sich aber offenbar noch gedulden. Ausgerechnet Twitch-CEO Dan Clancy hat jetzt ziemlich deutlich angedeutet, dass der Multiplayer von Grand Theft Auto VI erst 2027 startet.

Interessant ist vor allem, wie Clancy zu dieser Aussage kommt. Twitch habe viel Zeit damit verbracht, mit Rockstar über die Pläne für GTA 6 zu sprechen und darüber, wie das Studio die Creator auf der Streaming-Plattform einbinden könnte.

Im Gespräch mit Bloomberg erklärte Clancy anschließend sinngemäß, dass GTA 6 zunächst für einen gewaltigen Anstieg der Zuschauerzahlen sorgen werde. Noch größer soll dieser Effekt allerdings im kommenden Jahr ausfallen, wenn Rockstar den Multiplayer startet.

Hat der Twitch-Chef GTA Online für 2027 verraten?

Genau diese Formulierung macht die Aussage so spannend. Clancy spricht nicht davon, dass er einen Multiplayer im Jahr 2027 vermutet oder persönlich damit rechnet. Er formuliert den Start ziemlich selbstverständlich und erwähnt gleichzeitig, dass Twitch zuvor ausführlich mit Rockstar über dessen Pläne gesprochen habe.

Eine offizielle Bestätigung ist das trotzdem nicht. Rockstar Games selbst hat bislang weder einen neuen GTA-Online-Modus angekündigt noch einen Release-Termin für Multiplayer genannt. Auch der Name GTA Online 2, der unter Fans gerne verwendet wird, ist nicht offiziell.

GTA 5 machte es ähnlich, aber nicht mit so viel Abstand

Ganz neu ist die Trennung zwischen Singleplayer und Online-Modus nicht. GTA 5 erschien am 17. September 2013, während GTA Online erst am 01. Oktober 2013 startete. Damals lagen allerdings nur zwei Wochen zwischen beiden Veröffentlichungen. Bei GTA 6 könnte die Pause wesentlich länger ausfallen. Selbst ein Start Anfang 2027 würde bedeuten, dass Spieler mindestens mehrere Wochen ausschließlich die Kampagne und Leonida kennenlernen können, bevor der Multiplayer beginnt.

Ich hatte bereits Anfang 2025 in unserem Artikel über den möglichen verspäteten Start von GTA Online für GTA 6 darauf hingewiesen, dass eine solche Strategie für Rockstar durchaus Sinn ergeben würde. Jetzt gibt es erstmals eine konkrete Jahreszahl aus dem direkten Umfeld eines wichtigen Rockstar-Partners.

Für Twitch könnte GTA 6 Online sogar größer werden als GTA 6 selbst

Warum Twitch so eng in diese Gespräche eingebunden ist, liegt auf der Hand. GTA 5 gehört durch GTA Roleplay seit Jahren zu den wichtigsten Spielen der Plattform. Vor allem FiveM und große RP-Server sorgten dafür, dass ein mehr als zehn Jahre altes Spiel regelmäßig enorme Zuschauerzahlen erreicht.

Rockstar hat diesen Bereich inzwischen selbst deutlich stärker unter Kontrolle. Bereits 2023 übernahm das Unternehmen das Team hinter Cfx.re, der Technologie hinter FiveM und RedM. Damit wurde aus einer ursprünglich von der Community aufgebauten Modding- und RP-Szene plötzlich ein offizieller Teil des Rockstar-Umfelds. Zuletzt rückte auch NoPixel V und die neue GTA-RP-Offensive auf Twitch wieder stärker in den Mittelpunkt. Für eine Plattform wie Twitch wäre ein neuer Online-Modus von GTA 6 deshalb möglicherweise sogar wichtiger als die eigentliche Singleplayer-Veröffentlichung.

Kommt GTA 6 gleichzeitig für PC und mit Multiplayer?

Eine weitere Frage drängt sich dadurch automatisch auf: Was passiert mit der PC-Version? GTA 6 erscheint am 19. November zunächst ausschließlich für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat Rockstar noch nicht angekündigt. Gerade GTA Roleplay lebt allerdings praktisch vom PC und der dortigen Modding-Infrastruktur. Deshalb wird bereits darüber spekuliert, ob Rockstar den PC-Start und den neuen Multiplayer zeitlich miteinander verbinden könnte. Dafür gibt es aktuell allerdings keine Bestätigung. Nur ein Wunschdenken. Auch meinerseits.

Wir kennen den Preis von Grand Theft Auto VI, die Editionen, Vorbestellerboni, zahlreiche Details zur Welt, die Musik und inzwischen sogar ein eigenes GTA 6-Album mit 34 Original-Songs. Über den vermutlich langfristig wichtigsten Teil des Spiels schweigt Rockstar dagegen weiterhin. Dass ein Multiplayer kommt, wäre angesichts des gewaltigen Erfolgs von GTA Online kaum überraschend. Trotzdem bleibt Dan Clancys Aussage vorerst genau das: eine sehr konkrete Aussage des Twitch-Chefs nach Gesprächen mit Rockstar, aber keine offizielle Ankündigung von Rockstar Games.