GTA 6 Insider: GTA Online 2 könnte separat verkauft werden

Ein Insider von Rockstar Games hat angekündigt, dass GTA 6 und GTA Online separat verkauft werden, weil befürchtet wird, dass der Preis für das Spiel beim Start mehr als 100 US-Dollar betragen könnte. Die Veröffentlichung von GTA 6 ist weiterhin für Herbst 2025 geplant, doch Rockstar Games hält sich mit Informationen zurück, sodass Analysten spekulieren, dass die Industrie auf einen Preis von 100 Dollar hofft, um die Preiserhöhung zu rechtfertigen.

Während diese Befürchtungen unter Insidern Zweifel säen, ist ein bekannter Informant der Meinung, dass GTA 6 aus einem anderen Grund nicht mehr als 70 US-Dollar kosten wird. Laut dem renommierten Community-Mitglied und Insider Tez2 wird Rockstar vermutlich Early-Access-Editionen für 100-150 US-Dollar anbieten, aber auch eine eigenständige Version von GTA Online verkaufen.

In einem Beitrag auf den GTA-Foren stimmte Tez der Aussage eines anderen Mitglieds zu, dass die Special Editions von GTA 6 die einzige Möglichkeit sind, das Spiel für mehr als 100 US-Dollar zu verkaufen. Er fügte hinzu, dass der Entwickler etwas Neues für den Online-Modus plant. „[Rockstar/Take-Two] verkaufen bereits GTAO & RDO separat, aber VI wird das erste Spiel sein, bei dem der Online-Modus separat beim Start verkauft wird“, sagte er.

Wird der Online-Modus von GTA 6 extra verkauft?

„Während der Story-Modus Teil des Gesamtpakets sein wird, das beides umfasst. Sie müssen den Preis für den Online-Modus in die Gesamtkosten einberechnen. Welchen Anteil am Grundpreis wird der Modus haben? Und wie hoch wird der Preis für das Upgrade auf den Story-Modus sein für diejenigen, die den eigenständigen Online-Modus gekauft haben?“ Tez2 zufolge könnte eine eigenständige Version von GTA Online 2 günstiger sein als das komplette Paket, was es für Spieler mit begrenztem Budget attraktiver machen würde.

Er erklärt: „Schließlich werden diese Spieler ein Upgrade durchführen, um den Story-Modus freizuschalten, was für beide Seiten vorteilhaft ist.“ „Das bedeutet auch, dass manche Spieler den Story-Modus unbedingt spielen möchten, sich das Upgrade aber nicht leisten können. Hier könnte Rockstar Games GTA+ einführen, ähnlich wie den Game Pass, und zusätzlichen Umsatz durch Abonnements generieren, anstatt darauf zu warten, dass die Spieler für das Upgrade sparen.“

