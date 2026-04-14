GTA 6 vor neuem Schub? Nächster Take-Two-Call wird für Fans plötzlich richtig spannend

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Der nächste Take-Two-Call im Mai rückt für GTA 6-Fans in den Fokus

Strauss Zelnick dürfte den Release am 19. November 2026 erneut bekräftigen

Viele hoffen, dass Rockstar kurz davor endlich Trailer 3 oder Vorbestellung startet

Seit Monaten wirkt es so, als würde die GTA-Community auf genau diese Momente zusteuern. Der nächste Investoren-Call von Take-Two ist zwar noch nicht offiziell mit Datum auf der Investor-Relations-Seite eingetragen, aber der Konzern veröffentlicht seine Quartalszahlen traditionell im Mai. Und genau dieser Zeitraum bekommt für Grand Theft Auto VI-Fans gerade eine ganz besondere Bedeutung. Der Grund ist simpel: Take-Two hat im Februar den Release von GTA 6 erneut auf den 19. November 2026 festgelegt und zugleich angekündigt, dass die Marketingkampagne im Sommer 2026 deutlich anziehen soll.

Für normale Spieler wirken solche Geschäftstermine oft trocken. Bei GTA 6 ist das anders. In diesen Calls spricht CEO Strauss Zelnick regelmäßig über die Geschäftslage, die Release-Planung und die Erwartungen für die kommenden Quartale. Und genau deshalb wird jede Formulierung rund um Rockstar gerade auf die Goldwaage gelegt. Sollte Take-Two den November-Termin erneut bestätigen und weiter von einem starken Geschäftsjahr sprechen, wäre das für viele Fans ein weiteres Signal, dass GTA 6 tatsächlich auf Kurs bleibt.

Dazu kommt ein zweiter Punkt, den die Community sehr genau beobachtet: In der Vergangenheit fielen neue GTA- oder Rockstar-Impulse öfter in die Zeit kurz vor wichtigen Geschäftsberichten. Das ist keine Garantie für einen dritten Trailer oder eine große Enthüllung, aber es erklärt, warum in sozialen Netzwerken gerade wieder diese typische „Endgame-Stimmung“ aufkommt. Viele rechnen damit, dass Rockstar vor dem Call noch einmal ein Zeichen setzt, sei es mit Trailer 3, Vorbestellungen oder zumindest einem klaren neuen Info-Drop. Diese Erwartung stammt aus der Community und ist nicht offiziell bestätigt, aber sie zeigt, wie stark sich der Fokus gerade auf Mai verschoben hat.

Was Strauss Zelnick wahrscheinlich sagen wird

Wenn man sich an den letzten Aussagen orientiert, dürfte Strauss vor allem eines betonen: GTA 6 bleibt das wichtigste Spiel im gesamten Fiskaljahr. Schon im letzten Investoren-Update hat Take-Two Grand Theft Auto VI als zentralen Baustein für das kommende Geschäftsjahr hervorgehoben und den Release am 19. November 2026 klar genannt. Genau deshalb erwarten viele, dass Zelnick beim nächsten Call wieder Zuversicht ausstrahlt, statt neue Unsicherheit reinzubringen.

Was eher nicht zu erwarten ist: detaillierte Gameplay-Enthüllungen direkt im „Earnings Call“. Solche Calls sind in erster Linie für Investoren gedacht. Wenn neue Inhalte kommen, dann wahrscheinlicher vorher oder separat über Rockstar selbst. Genau das ist der Punkt, auf den viele Fans aktuell hoffen. Denn Take-Two hat den Marketingstart für den Sommer bereits erwähnt und der Mai läge zeitlich perfekt an der Schwelle zu dieser Phase. Dass Rockstar selbst bislang noch keinen dritten Trailer angekündigt hat, macht die Spannung nur größer.

Kommt vorher wirklich noch etwas von Rockstar?

Hier wird es interessant. Offiziell wissen wir nur: Trailer 1 erschien im Dezember 2023, Trailer 2 im Mai 2025, und seitdem blieb Rockstar Games auffällig still. Gleichzeitig sind es jetzt nur noch gut sieben Monate bis zum geplanten Release. Genau deshalb wächst in der Community das Gefühl, dass Rockstar nicht mehr allzu lange schweigen kann. Vorbestellungen, neue Screenshots, Hands-on-Previews oder ein dritter Trailer würden perfekt in dieses Zeitfenster passen. Allerdings muss dazu geschrieben werden: bestätigt ist davon aber bislang nichts!

In den sozialen Medien schwankt alles sehr schnell. Einige glauben, dass Trailer 3 ähnlich wie bei früheren Rockstar-Kampagnen kurz vor dem Investor-Call erscheinen könnte. Andere rechnen wenigstens mit einer klaren Bestätigung, dass Marketing und Vorbestellungen bald anlaufen. Es ist genau diese Mischung aus Erfahrung, Hoffnung und Ungeduld, die den nächsten Call so besonders macht.

Am Ende geht es gar nicht um komplizierte Finanzzahlen. Fans wollen im Grunde drei Dinge hören: erstens, dass GTA 6 weiterhin sicher auf 19. November 2026 steht. Zweitens, dass keine neue Verschiebung im Raum ist. Und drittens, dass Rockstar endlich in die nächste Kommunikationsphase geht. Sollte Strauss genau diese Punkte indirekt bestätigen, wäre das für viele schon fast so wichtig wie ein Trailer.

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