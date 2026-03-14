GTA 6 Trailer 3 bald? Rockstars ungewöhnliches GTA-Online-Update lässt Fans spekulieren

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rockstar Games veröffentlicht gewöhnlich jeden Dienstag ein Update für GTA Online, das Boni, Events und Herausforderungen für die laufende Woche ankündigt. Am 13. März 2026 war das anders. Statt eines Ein-Wochen-Updates wurde ein Dreiwochen-Fahrplan veröffentlicht, der alle GTA Online-Inhalte bis zum 1. April auf einmal abdeckt. Das schafft einen Zeitraum von rund 20 Tagen, in dem Rockstar keine regulären Weekly-Updates veröffentlichen muss.

Dass an sich ist keine Neuigkeit, der Effekt auf die GTA 6-Community war es. Der Account GTA 6 Countdown auf X formulierte es so, dass Rockstar damit seine Ankkündigungsroutine freiräume und ein verdächtiges Fenster für eine potenzielle GTA 6-Ankündigung vor dem 1. April öffne.

Was die Community als zusätzliche Indizien sieht

Parallel zum GTA Online-Update wurden in der PlayStation-Datenbank Titel-IDs für GTA 6 entdeckt. Solche Backend-Einträge tauchen bei anderen Spielen typischerweise kurz vor dem Start von Vorbestellungen oder dem Veröffentlichen offizieller Store-Seiten auf, was als weiteres Indiz gewertet wird. Hinzu kommt der Vergleich mit Red Dead Redemption 2. Vor dem Release von RDR2 veröffentlichte Rockstar drei Cinematic-Trailer, bevor erstmals Gameplay gezeigt wurde.

Wenn GTA 6 dasselbe Muster folgt, müsste ein dritter Cinematic-Trailer vor dem ersten Gameplay-Trailer erscheinen. Letzterer wird laut mehreren Einschätzungen erst im Spätsommer 2026 erwartet. Der dritte Cinematic-Trailer wäre demnach jetzt fällig, irgendwo zwischen März und Sommer.

Was dagegen spricht

Es gibt einen gewichtigen Gegenargument. Take-Two Interactive, Rockstars Mutterkonzern, hat seinen nächsten Earnings Call im Mai 2026. Rockstar hat in der Vergangenheit große GTA 6-Drops strategisch kurz vor solchen Calls platziert, um den Aktienkurs zu stützten. Ein Trailer jetzt, also zwei Monate vor dem Earnings Call, widerspräche diesem Muster. Außerdem: Der 1. April ist der Stichtag des GTA Online-Fahrplans, und der 1. April ist April Fool’s Day.

Mehrere Reddit-Nutzer haben darauf hingewiesen, dass ein Trailer-Drop rund um dieses Datum entweder mutig oder eine Einladung für Missverständnisse ist. Die skeptische Seite der Community spricht offen von Wunschdenken und bezeichnet die Theorien als Mondphasen-Niveau.

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