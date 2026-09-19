GTA 6 für PC: Take-Two-Chef macht PC-Spielern jetzt wieder Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Die PC-Version? Weiterhin noch keinen Release-Termin. Ausgerechnet Take-Two-Chef Strauss Zelnick liefert PC-Spielern jetzt allerdings den nächsten Grund, an einen späteren Release zu glauben.

Bei der jährlichen Hauptversammlung von Take-Two wurde Zelnick direkt auf GTA 6 und die Veröffentlichungsstrategie für PC angesprochen. Einen Termin wollte er auch diesmal nicht nennen. Seine Antwort zur Bedeutung des PCs fiel dafür ziemlich eindeutig aus.

Take-Two wolle seine Spiele langfristig grundsätzlich auf Plattformen veröffentlichen, auf denen ein ausreichend großes Publikum vorhanden sei. Gleichzeitig erklärte Zelnick, dass der PC für das Unternehmen mit der Zeit immer wichtiger werde. Das Meeting vom 17. September 2026 ist auf der Investor-Relations-Seite von Take-Two gelistet.

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GTA 6 für PC bleibt trotzdem unangekündigt

Genau darin steckt die etwas kuriose Situation. Take-Two bezeichnet den PC als zunehmend wichtige Plattform, während das mit Abstand größte kommende Spiel des Unternehmens dort zum Launch nicht erscheint. Rockstar nennt für Grand Theft Auto VI weiterhin ausschließlich PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zelnick machte während der Hauptversammlung deshalb auch keine versteckte Ankündigung. Seine Aussage beschreibt die grundsätzliche Strategie von Take-Two und sollte nicht als Bestätigung einer PC-Version oder eines bestimmten Release-Zeitraums verstanden werden.

Trotzdem ist der Kontext interessant. Er wurde nicht allgemein nach PC Gaming gefragt, sondern sprach über die Plattform, nachdem die Frage ausdrücklich auf GTA 6 und den Rhythmus von PC-Veröffentlichungen gelenkt worden war.

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Take-Two redet nicht zum ersten Mal über GTA 6 auf dem PC

Zelnick hat sich in diesem Jahr bereits mehrfach ähnlich geäußert. Im Mai erklärte der Take-Two-Chef, dass der PC mittlerweile einen erheblichen Anteil an den Verkäufen großer Spiele erreichen könne. Warum GTA 6 trotzdem zuerst auf Konsolen erscheint, hat Take-Two ebenfalls bereits erklärt. Ein exklusiver Marketingdeal mit PlayStation ist nicht der Grund. Rockstar konzentriert sich zum Start traditionell auf Konsolen und damit auf eine kleinere Anzahl fest definierter Hardware-Konfigurationen.

Auch Rockstars Vergangenheit spricht für dieses Vorgehen. GTA 5 erschien im September 2013 zunächst für PS3 und Xbox 360. PC-Spieler mussten bis April 2015 warten. Red Dead Redemption 2 erschien im Oktober 2018 für Konsolen und folgte im November 2019 für PC.

Die entscheidende Frage lautet inzwischen: Wann kommt GTA 6 für PC?

Anfang September berichteten wir über Hinweise, wonach GTA 6 möglicherweise schon 2027 für PC erscheinen könnte. Einen solchen Zeitraum bestätigt Zelnicks neue Aussage ausdrücklich nicht. Twitch-Chef Dan Clancy sprach zuletzt von einem möglichen Multiplayer-Start im Jahr 2027. Daraus lässt sich ebenfalls nicht ableiten, dass Rockstar den PC-Port gleichzeitig veröffentlichen wird. Möglich wäre es. Aber nichts ist fix.

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Knapp zwei Monate vor dem Konsolenstart bleibt damit eine der größten offenen Fragen rund um Grand Theft Auto VI unbeantwortet. Rockstar muss die PC-Version noch immer offiziell ankündigen. Je öfter Take-Two über die wachsende Bedeutung des PCs spricht, desto auffälliger wird dieses Schweigen allerdings.