GTA Online-Fans müssen mehr Geduld haben, wenn GTA 6 kommt

Es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Leaker, Insider oder sogar Rockstar-Mitarbeiter zum bevorstehenden Launch von GTA 6 zu Wort meldet. Doch irgendwie redet nur jeder vom geplanten Einzelspieler-Erlebnis. Wenn du dich darauf freust, direkt in die Online-Welt von Grand Theft Auto VI (GTA 6) einzutauchen, solltest du gebremst werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Online-Modus nicht von Tag eins an verfügbar sein wird.

Rockstar Games hat bisher noch keine konkreten Pläne für den Launch von GTA 6 verraten. Fest steht nur, dass das Spiel 2025 erscheinen soll – ein genaues Datum gibt es noch nicht. Auch über die Zukunft von GTA Online schweigt der Entwickler bisher.

GTA 6: Online-Modus wird wohl nicht zum Release verfügbar sein

Bereits bei GTA 5 haben wir es gesehen, dass die Online-Erweiterung nicht am Tag 1 verfügbar war. Als GTA 5 im Jahr 2013 erschien, konntest du zunächst nur die Singleplayer-Kampagne spielen. Erst zwei Wochen später wurde GTA Online freigeschaltet. Und an diesem Tag erinnere ich mich nicht gerne: Server-Abstürze, verloren gegangene Spielfortschritte und fehlerhafte Lobbys prägten die Anfangszeit. Es vergingen Monate, bis GTA Online halbwegs stabil lief.

Auch bei Red Dead Redemption 2 ging Rockstar ähnlich vor. Das Spiel erschien 2018 zunächst nur mit der Einzelspieler-Kampagne. Der Online-Modus folgte erst einen Monat später und blieb dann für ein halbes Jahr im Beta-Status. Und so wirklich angekommen ist er nie. Red Dead Online hinkte eigentlich immer hinterher und war teilweise „Menschenleer“, also ich meine die echten Menschen, nicht die NPCs.

Angesichts des enormen Umfangs, den GTA 6 verspricht, ist es sehr wahrscheinlich, dass Rockstar auch dieses Mal den Online-Start um einige Wochen verschiebt. Genug Zeit um sich mit dem wohl umfangreichen Einzelspieler-Teil zu beschäftigen.

GTA Online (2): Es ist nur sinnvoll, es nicht mit GTA 6 zu veröffentlichen

Die Gaming-Welt hat sich seit 2013 auch stetig verändert. Das Live-Service-Modell, dass Rockstar Games bei GTA Online eingeführt hat, um Spieler langfristig bei Laune zu halten, hat sich etabliert. Es ist auch gut möglich, dass der neue Online-Modus zu Beginn nur gewisse Stadtteile mit Missionen freigibt und erst nach und nach freigeschalten wird.

Ein weiteres Argument dafür ist die Serverstabilität. Bereits bei früheren Rockstar-Titeln zeigte sich, wie herausfordernd ein reibungsloser Online-Start sein kann. Mit Millionen Spielern, die am Launch-Tag gleichzeitig einloggen wollen, wären Probleme vorprogrammiert. Ein späterer Start gibt Rockstar die Möglichkeit, diese Herausforderungen besser zu meistern. Wie auch immer sie es diesmal besser machen möchten.

Wenn du zu den Millionen Fans gehörst, die GTA Online lieben, heißt es also: Geduld bewahren. Also keine Panik, wenn GTA Online am Launch-Tag von GTA 6 noch auf sich warten lässt.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) befindet sich für PS5 und Xbox Series X/S in Entwicklung und soll im Herbst 2025 erscheinen. Über den Release des nächsten GTA Online gibt es bisher noch keine Informationen.