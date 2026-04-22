GTA 6 wohl ohne weitere Verschiebung: Neue Aussage macht Fans Hoffnung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Je näher der Herbst rückt, desto größer wird die Frage, die über allem schwebt: Bleibt es diesmal wirklich beim Release von GTA 6? Genau dazu gibt es jetzt neuen Gesprächsstoff. Im aktuellen GTA VI O’Clock Podcast von GamesRadar (via YouTube, ab der 6. Minute) heißt es laut der dort geschilderten Quellenlage, dass der 19. November 2026 nun als endgültiger Veröffentlichungstermin gelte und keine weitere Verschiebung mehr erwartet werde.

Das ist keine offizielle Bestätigung von Rockstar. Trotzdem sorgt die Aussage sofort für Aufmerksamkeit, weil sie genau in die Phase fällt, in der viele Fans auf ein klares Signal warten. Und Rockstar schweigt. Noch.

GTA 6 Release: Offiziell steht der 19. November weiter

Was gesichert ist: Rockstar Games selbst nennt weiterhin den 19. November 2026 als Veröffentlichungsdatum für Grand Theft Auto VI. Das Studio hatte die Verschiebung im November 2025 offiziell angekündigt und den neuen Termin seitdem nicht wieder verändert. Auch Take-Two führt GTA 6 in seinen Investoren-Unterlagen weiterhin mit genau diesem Datum, auch gegenüber Sony und Microsoft.

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Damit ist zumindest klar: Der Termin wackelt öffentlich nicht. Und genau deshalb wirkt die neue Aussage aus dem Podcast für viele wie ein kleines zusätzliches Vertrauenssignal. Auch wenn es nicht von offizieller Seite stammt.

Warum die Community trotzdem nervös bleibt

Die Skepsis kommt nicht aus dem Nichts. Rockstar Games ist nun einmal bekannt dafür, große Spiele zu verschieben, wenn das Team mehr Zeit braucht. Schon GTA 5 und Red Dead Redemption 2 wurden vor ihrem finalen Release mehrmals nach hinten geschoben. Auch GTA 6 selbst hat bereits einen längeren Weg hinter sich: erst 2025, dann Mai 2026, jetzt November 2026.

Genau deshalb sind die Reaktionen in den sozialen Netzwerken so gemischt. Ein Teil der Fans sagt ganz nüchtern: Erst wenn das Spiel wirklich im Laden steht, glauben sie an den Termin (auch ich). Andere halten einen weiteren Aufschub inzwischen für eher unwahrscheinlich, weil der November-Slot wie eine bewusste, endgültige Landung wirkt.

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Und ehrlich gesagt: Diese zweite Sicht ist nicht völlig unlogisch.

Warum November 2026 diesmal tatsächlich „final“ wirken könnte

Der neue Termin passt ziemlich gut zu allem, was wir zuletzt offiziell gehört haben. Publisher Take-Two hat den November-Release klar in die eigene Planung eingebaut, und zuletzt wurde auch mehrfach angedeutet, dass die große Marketingphase im Sommer 2026 anlaufen soll. Wenn das wirklich der Fall ist, wäre eine weitere Verschiebung kurz davor ein massiver Einschnitt. Nicht unmöglich, aber deutlich schwerer zu verkaufen.

Dazu kommt: Der November ist das klassische „Holiday-Fenster“, also genau der Zeitraum, in dem ein Spiel dieser Größenordnung maximalen Druck entfalten kann. Für Rockstar Games und Take-Two wäre das wirtschaftlich der perfekte Moment.

Was wir jetzt wirklich brauchen

So spannend diese neue Aussage auch ist: Am Ende ersetzt sie nicht das, worauf die Community wirklich wartet. Fans wollen jetzt keine halben Hinweise mehr, sondern konkrete Signale von Rockstar selbst.

Vor allem drei Dinge stehen im Fokus:

Genau das würde die Nervosität deutlich senken. Denn solange Rockstar Games über den GTA 6 Release selbst schweigt, bleibt selbst ein positives Gerücht eben nur ein Gerücht.

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Trotzdem passt die neue Einschätzung in ein Bild, das für Fans gerade deutlich angenehmer klingt als noch vor ein paar Monaten: Grand Theft Auto VI scheint aktuell weiter auf Kurs zu sein. Und vielleicht ist das im Moment schon die wichtigste Nachricht überhaupt.

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