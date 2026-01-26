Rockstar-Insider zu Red Dead Redemption 2 Next-Gen: Hoffnung, Gerüchte und echtes Lebenszeichen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Für viele Spieler fühlt es sich an, als würden wir seit einer Ewigkeit auf Red Dead Redemption 2 blicken und uns fragen: Wird es endlich eine native Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S geben? Genau zu diesem Thema gibt es jetzt ein neues, wenn auch vages Update aus der Szene.

Ein YouTuber und Insider namens Reece Reilly behauptet, er kenne acht Entwickler bei Rockstar Games, die tatsächlich an einer Next-Gen-Version gearbeitet haben. Er sagt: „Ich kann euch hundertprozentig sagen, dass ich acht Entwickler kenne, die an RDR2 next gen gearbeitet haben.“ Doch konkrete Informationen zu Release, Umfang oder technischen Verbesserungen fehlen völlig. Laut dem Insider könne sich die Veröffentlichung verzögert haben – möglicherweise wegen der langen Entwicklung von GTA 6.

Das ist spannend, aber auch zäh: Rockstar hat keine offizielle Ankündigung gemacht, und es ist völlig offen, wann oder ob wir das Upgrade tatsächlich sehen werden.

Warum dieser Hinweis trotzdem wichtig ist

Seit Jahren tauchen Gerüchte auf, Red Dead Redemption 2 könnte eine Aktualisierung für moderne Konsolen bekommen. Bislang war das eher Wunschdenken als handfeste Info. Aber jetzt sagt jemand mit scheinbarem Branchenkontakt, dass echte Arbeiten stattgefunden haben – und das ist mehr als wir je offiziell gehört haben.

Schon seit 2025 kursieren immer wieder ähnliche Aussagen. Fans und Leaker haben behauptet, PS5-, Xbox Series X/S- und sogar Switch 2-Versionen seien geplant oder in Arbeit. Zwar blieb alles ohne offizielle Bestätigung, aber mehrere Quellen bestätigten im Grunde dasselbe Grundgefühl: Diese Versionen existieren irgendwie – nur ohne Termin.

Jedoch gibt es bereits inoffizielle Remaster-Versionen von Moddern und Spieler.

Was bedeutet „Next-Gen“ hier überhaupt?

Für viele Fans würde das vor allem drei Dinge heißen:

60 FPS oder mehr statt 30 FPS

statt 30 FPS Höhere Auflösung und bessere Grafikdetails

und bessere Grafikdetails Kürzere Ladezeiten und optimierte Performance

All das sind Dinge, die der aktuelle PS4-Port via BC nicht bietet. Deshalb wäre ein natives Update auf PS5 und Xbox Series X/S für viele ein Traum – und ein echter Grund, das Spiel noch einmal neu zu entdecken.

Aber bis Rockstar selbst spricht, bleibt all das nicht offiziell bestätigt, sondern basiert auf Insider-Aussagen und Leaks aus der Gerüchteküche.

