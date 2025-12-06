Unglaubliches Fan-Remaster: Red Dead Redemption 2 sieht plötzlich „Next-Gen“ aus

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Red Dead Redemption 2 gehört für viele Spielerinnen und Spieler längst zu den schönsten Games aller Zeiten, selbst sieben Jahre nach Release. Doch auch wenn das Western-Meisterwerk auf PC bereits mit 4K und 60 FPS brillieren kann, fühlen sich viele Fans auf Konsole ausgebremst: Eine native PS5- oder Xbox-Series-Version gibt es nach wie vor nicht. Umso überraschender ist nun ein kostenloses Fan-Remaster, das gerade viral geht und eindrucksvoll zeigt, wie spektakulär RDR2 auf moderner Hardware aussehen könnte.

Der digitale Künstler Digital Dreams, bekannt für extrem aufwendige Grafik-Mods, hat ein modifiziertes RDR2-Video veröffentlicht, das selbst altgediente PC-Gamer sprachlos zurücklässt. Sein Ziel ist es, bestehende Titel optisch an aktuelle High-End-Standards anzupassen. Bei Red Dead Redemption 2 ist ihm das besonders eindrucksvoll gelungen.

Ein Western wie aus der Zukunft, dank „Vestigia 2“ und Ray-Tracing-Mods

Das Fan-Remaster setzt vor allem auf den Vestigia 2 Mod, der große Teile der Spielwelt neu interpretiert. Beleuchtung, Vegetation, Weitsicht, Wettereffekte, alles wirkt dichter, realistischer und moderner. Dazu kombiniert Digital Dreams weitere Grafik-Mods wie:

erweiterte Ray-Tracing-Shader

verbesserte Texturpakete

feinere Detaildarstellung

Das Ergebnis ist ein RDR2, das so aussieht, als wäre es erst 2025 erschienen. Felsen werfen realistische Schatten, der Nebel hängt dichter über den Wäldern und Arthur Morgans Welt wirkt fast fotorealistisch.

Ein Kommentar unter dem Video fasst das Staunen perfekt zusammen: „Das Spiel ist zwar schon 7 Jahre alt, sieht aber qualitativ immer noch unglaublich gut aus und läuft sogar auf meiner alten GTX 1060 mit mittleren Einstellungen. Es geht also nicht nur um die beste Grafik, sondern auch darum, das Spiel so zu optimieren, dass es auch auf Einsteiger-Grafikkarten läuft.“ Ein weiterer Kommentar unterhalb des YouTube-Videos, der es auf den Punkt bringt: „Dieses Spiel lässt die meisten modernen Spiele selbst in der Vanilla-Version noch wie Schrott aussehen.“

Fans fragen sich: Warum gibt es immer noch kein offizielles Remaster?

Seit Monaten kursieren Gerüchte über eine native Red Dead Redemption 2-Version für PS5 und Xbox Series, bestätigt wurde aber weiterhin nichts. Rockstar Games hat in der Vergangenheit zwar Upgrades veröffentlicht, etwa GTA V Enhanced (2022) oder jüngst die Current-Gen-Version des ersten Red Dead Redemption, doch Teil 2 bleibt weiterhin auf PS4- und Xbox-One-Technik beschränkt.

Und genau deshalb schlägt das Fan-Remaster so große Wellen: Es zeigt, was technisch längst möglich wäre, wenn Rockstar ein offizielles Grafik-Upgrade veröffentlichen würde. Viele Fans sehen darin fast schon einen kleinen Seitenhieb, denn das Modding-Video beweist eindrucksvoll, dass RDR2 optisch noch massiv ungenutztes Potenzial hat.

Bleibt Red Dead Redemption 2 auf der „Last-Gen“ gefangen?

Ob Rockstar Games wirklich plant, RDR2 in einer neuen Form zurückzubringen, bleibt weiterhin offen. Angesichts des riesigen Erfolgs wäre ein Remaster oder eine Next-Gen-Version eigentlich ein „sicherer Hit“. Doch bis das geschieht, müssen Fans sich mit Mods oder ihrer eigenen Fantasie begnügen.

Eines steht jedenfalls fest: Dieses Fan-Remaster zeigt deutlicher denn je, dass Red Dead Redemption 2 noch lange nicht zum alten Eisen gehört und auf moderner Hardware absolut atemberaubend aussehen könnte.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Die PC-Version am 5. November 2019. Bis heute hat Rockstar noch keine offizielle „Next-Gen“-Version für PS5 und Xbox Series veröffentlicht.

