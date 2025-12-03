Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Update nicht aufgegeben, laut Insider weiterhin in Entwicklung

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hat bisher keinerlei offizielle Ankündigung zum Next-Gen-Upgrade von Red Dead Redemption 2 gemacht. Trotzdem gibt es erneut Grund zur Hoffnung. Ein zuverlässiger Brancheninsider stellt klar, dass die überarbeitete Fassung weiterhin in Arbeit ist. Die Sorge vieler Fans, das Projekt sei nach dem Release des Remasters von Red Dead Redemption 1 eingestellt worden, scheint unbegründet.

Der bekannte Insider Nate the Hate reagierte auf X.com (vormals Twitter) erneut auf die wachsende Skepsis in der Community. Einige Nutzer hatten seine früheren Aussagen infrage gestellt und vermutet, dass die gemeldete Entwicklung des RDR2-Upgrades lediglich eine Verwechslung mit dem aktuellen Remaster von Red Dead Redemption 1 gewesen sei.

Werbung

Nate widersprach deutlich. Er betonte, dass die Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 weiter geplant sei und der Release von RDR1 keinen Einfluss auf dieses Projekt habe. Seine Aussage knüpft an frühere Hinweise aus seinem Podcast an, in dem er bereits erwähnt hatte, dass ein entsprechendes Upgrade vorbereitet werde.

Offizielle Informationen von Rockstar Games gibt es weiterhin nicht. Trotzdem gilt Nate seit Jahren als einer der zuverlässigeren Stimmen bei branchennahen Leaks und Einschätzungen. Seine erneute Bestätigung sorgt daher für spürbare Aufregung in der Community.

Kein Zeitplan: Red Dead Redemption 2-Fans müssen wohl noch warten

Die Unsicherheit entstand vor allem deshalb, weil Rockstar ohne größere Vorankündigung ein kostenloses Upgrade für Red Dead Redemption 1 veröffentlicht hat. Manche Fans glaubten deshalb, dass dies das mysteriöse „Next-Gen-Projekt“ gewesen sei, von dem zuvor die Rede war.

Werbung

Doch laut Nate handelt es sich um zwei völlig getrennte Vorhaben. Wann genau das RDR2-Upgrade jedoch erscheinen könnte, ist unklar. Logisch erscheint, dass Rockstar nicht zwei große Red-Dead-Projekte in kurzer Zeit ankündigen wird. Eine Veröffentlichung oder Enthüllung in direkter Nähe zum RDR1-Upgrade gilt deshalb als unwahrscheinlich.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Red Dead Redemption 2: Next-Gen-Update vor GTA 6-Release?

Aktuell profitieren Fans immerhin von der komplett überarbeiteten Version des ersten Spiels, das auf modernen Konsolen deutlich besser aussieht und flüssiger läuft. Für viele ist es eine ideale Gelegenheit, die Geschichte erneut zu erleben (oder überhaupt zum ersten Mal). Allerdings wäre eine Portierung von RDR2 für Xbox Series X/S und PlayStation 5 wohl eher das, was sich die meisten Western-Fans wünschen würden. Ob es tatsächlich vor dem Release von Grand Theft Auto VI (GTA 6) kommt ist weiter ungewiss.

Auch wenn Rockstar Games weiter schweigt: Die Aussagen des Insiders deuten darauf hin, dass das Warten auf News zu RDR2 Next-Gen Edition noch ein Ende haben könnte. Bis zu einer offiziellen Enthüllung bleibt allerdings Geduld gefragt.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!