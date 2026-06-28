Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 ist kein PS5-Exklusivtitel. Trotzdem fühlt sich der Start der Vorbestellungen gerade ein wenig so an. Sony bewirbt Rockstars kommendes Open-World-Spiel massiv auf der PlayStation 5, während erste Berichte darauf hindeuten, dass die PlayStation-Version bei den Vorbestellungen bereits deutlich vor Xbox liegt.

Laut einem Instagram-Post von IGNdeals soll die PS5-Version von Grand Theft Auto VI nach wenigen Tagen deutlich stärker laufen als die Xbox-Series-X/S-Version. Offizielle Zahlen von Rockstar Games, Take-Two, Sony Interactive Entertainment oder Microsoft gibt es dazu allerdings nicht. Deshalb bleibt diese Einschätzung vorerst ein Bericht und keine bestätigte Verkaufsstatistik. Der „Maßstab“ ist angeblich hier 6:1 für die PS5.

Trotzdem passt sie zu dem, was gerade sichtbar passiert. Sony fährt rund um GTA 6 eine auffällig große Marketingoffensive. Die PS5-Startseite, der PlayStation Store und sogar die PS App wurden seit dem 25. Juni massiv mit GTA 6-Elementen aktualisiert. Wer seine PS5 einschaltet, kommt an Jason, Lucia und Vice City kaum vorbei.

Sony nennt die PS5 die beste Plattform für GTA 6

Besonders deutlich wird Sonys Strategie durch eine eigene Aussage: GTA 6 soll auf PS5 am besten spielbar sein. PlayStation verweist dabei auf typische PS5-Funktionen wie DualSense-Feedback, adaptive Trigger, den integrierten Controller-Lautsprecher, Tempest 3D AudioTech und schnelle SSD-Ladezeiten.

Das ist natürlich Marketing. GTA 6 erscheint weiterhin auch für Xbox Series X/S. Aber Sony weiß genau, wie wichtig diese Wahrnehmung ist. Wenn Spieler das Gefühl bekommen, dass die PS5 die „Hauptplattform“ für GTA 6 ist, kann das Kaufentscheidungen beeinflussen, vor allem wenn du beide Konsolen daheim nebeneinander stehen hast.

Dazu kommt ein zusätzlicher Anreiz: Wer GTA 6 digital im PlayStation Store vorbestellt, bekommt unter anderem einen Monat GTA+ sowie das Vintage Vice City Pack. Allerdings, das selbe bekommst du ebenso im Xbox Store. Auch dort erhalten Vorbesteller das selbe Pack und ebenfalls einen Monat lang GTA+. Selbst die Preise sind bei beiden Plattformen ident.

GTA 6 ist Sony besonders wichtig

Die PlayStation 5 hat in so gut wie allen Märkten eine größere aktive Konsolenbasis als die Xbox Series. Außerdem ist Grand Theft Auto als Marke historisch eng mit PlayStation verbunden. Viele Spieler verbinden GTA 3, Vice City, San Andreas und später auch GTA 5 stark mit Sony-Konsolen. Für Xbox ist das unangenehm. Microsoft braucht gerade dringend starke Argumente für die eigene Hardware. Wenn eines der größten Spiele der kommenden Jahre in der Wahrnehmung wieder stärker mit PlayStation verbunden wird, hilft das der Xbox Series X/S kaum. Aktuell wirkt es so, als würde Sony den Vorbestellungsstart deutlich aggressiver nutzen als Microsoft.

Dabei geht es nicht darum, ob GTA 6 auf Xbox schlecht läuft. Das ist nicht der Punkt. Die eigentliche Frage lautet: Wo kaufen die meisten Spieler das Spiel? Wo sprechen ihre Freunde darüber? Wo starten sie GTA Online später? Genau solche Netzwerkeffekte können enorm wichtig werden.

Wichtig bleibt: Die angeblich stärkeren PS5-Vorbestellungen sind bisher nicht offiziell bestätigt. Solange Take-Two keine Verkaufsdaten nennt, sollte man daraus keine endgültige Marktanalyse machen. Am Instagram-Post von den IGN-Kollegen wird schon viel Wahrheit drin stecken, aber einen Beleg hab ich dafür nirgend gefunden.

Grand Theft Auto VI erscheint auf beiden Konsolen am 19. November 2026. Der Pre-Load startet bereits am 12. November, egal WO du das Spiel kaufst. Auch die physischen Versionen werden ab dem 12. November ausgeliefert. Darin enthalten ist jedoch nur ein Download-Code. Ein Schutz von Rockstar Games vor Leaks vor dem Release.

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