GTA 6 lässt Fans schon eine Woche vor Release loslegen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele Fans von GTA 6 ist das eine wichtige Nachricht: Der GTA 6 Preload beginnt bereits am 12. November und damit eine Woche vor dem offiziellen Release am 19. November. Spieler können das Open-World-Abenteuer von Rockstar Games somit schon im Voraus herunterladen und sind pünktlich zum Verkaufsstart direkt spielbereit.

Gerade bei einem Spiel dieser Größenordnung dürfte die Vorab-Downloadphase für viele Nutzer entscheidend sein. Schließlich wird erwartet, dass GTA 6 einen enormen Speicherplatz benötigt und zu den größten Releases der aktuellen Konsolengeneration gehört.

Eine Woche Zeit für den Download

Mit dem Start des GTA 6 Preload am 12. November erhalten Spieler ausreichend Zeit, sämtliche Spieldaten auf ihre Konsole herunterzuladen. Das soll verhindern, dass Millionen Nutzer am Releasetag gleichzeitig die Server belasten.

Werbung

Vor allem bei großen AAA-Veröffentlichungen hat sich dieses Vorgehen inzwischen etabliert. Die Dateien werden bereits vorab installiert, bleiben jedoch bis zum offiziellen Launch gesperrt. Sobald der Release am 19. November erfolgt, wird lediglich eine Freischaltung benötigt und das Spiel kann sofort gestartet werden.

Die offizielle Vorbestellung startet am 25. Juni um Mitternacht in Europa.

Gute Nachrichten für Spieler mit langsamer Internetverbindung

Von dem frühen GTA 6 Preload profitieren besonders Nutzer mit langsameren Internetanschlüssen. Anstatt mehrere Stunden oder sogar Tage auf den Download zu warten, können sie das Spiel bequem im Vorfeld installieren.

Werbung

Das dürfte vor allem deshalb wichtig sein, weil viele Experten mit einer enormen Dateigröße rechnen. Zwar hat Rockstar Games die endgültigen Systemanforderungen und Speicherplatzangaben noch nicht veröffentlicht, doch schon jetzt gehen viele Beobachter von einem sehr umfangreichen Download aus.

Je näher der Release rückt, desto wichtiger wird daher die Möglichkeit, das Spiel bereits im Voraus auf die Konsole zu laden.

Die Vorfreude auf Rockstar Games wächst weiter

Der Start des GTA 6 Preload ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Release immer näher rückt. In den vergangenen Wochen hat Rockstar Games bereits das offizielle Cover vorgestellt, den Vorbestellungsstart bekannt gegeben und weitere Informationen zu den verschiedenen Editionen veröffentlicht.

Werbung

Für viele Fans beginnt damit nun endgültig der Countdown. Nach Jahren des Wartens wird der Launch von GTA 6 zunehmend greifbar. Auch die Community blickt gespannt auf die kommenden Monate. Viele rechnen damit, dass vor dem Release noch weiteres Gameplay-Material und neue Einblicke in Vice City veröffentlicht werden.