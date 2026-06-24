Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Diskussion um Technik, FPS und mögliche Grafikmodi von GTA 6 nimmt wieder Fahrt auf. Ein neuer Hinweis sorgt jetzt dafür, dass viele Fans vorsichtig hoffen: Könnte Rockstars Open-World-Gigant auf PS5 und Xbox Series X/S tatsächlich mit einem Quality- und Performance-Modus erscheinen?

Die Quelle des neuesten Leaks ist ein Händler. Sogar bekannt. Ein Reddit-Nutzer verweist auf ein FAQ von Media Markt Polen zur kommenden Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI. In der polnischen Beschreibung heißt es sinngemäß, dass die Konsolenversion zwei Grafikmodi bieten soll: Wydajności und Jakości, also Performance und Qualität.

GTA 6 mit Performance-Modus? Das steht im Händler-FAQ

Laut dem Reddit-Beitrag beantwortet das FAQ die Frage, wie GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X optimiert wird. Die Antwort spricht von zwei wählbaren Grafikmodi, DualSense-Unterstützung auf PS5 und sehr schnellen Ladezeiten dank SSD-Speicher. Das klingt spannend, ist aber noch keine offizielle Bestätigung von Rockstar Games. Händlerseiten nutzen oft vorbereitete Marketingtexte, Platzhalter oder allgemein formulierte Produktbeschreibungen. Gerade bei einem Spiel wie GTA 6 können solche Einträge schnell mehr versprechen, als später tatsächlich gemeint ist.

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Trotzdem ist der Hinweis interessant. Denn ein Quality- und Performance-Modus wäre bei einem modernen Konsolenspiel nicht ungewöhnlich. Viele aktuelle PS5- und Xbox-Series-Spiele bieten genau diese Wahl: bessere Grafik oder flüssigere Bildrate.

Warum die FPS-Frage bei GTA 6 so groß ist

Bei Grand Theft Auto VI geht es aber nicht um irgendein Spiel. Rockstar Games baut eine riesige offene Welt mit Verkehr, NPCs, Physik, Animationen, Wetter, Lichtsystemen und vermutlich sehr vielen kleinen Details. Genau solche Systeme belasten nicht nur die Grafikkarte, sondern auch die CPU. Und die ist bei Konsolen bekanntlich begrenzt.

Deshalb zweifeln viele Spieler seit Monaten daran, dass GTA 6 auf der normalen PS5 und Xbox Series X stabile 60 FPS erreichen kann. Ein Performance-Modus muss auch nicht automatisch 60 FPS bedeuten. Er könnte ebenso auf eine niedrigere Auflösung, weniger Raytracing, dynamische Skalierung oder vielleicht 40 FPS bei 120-Hz-Displays setzen. Gerade die PS5 Pro steht dabei im Mittelpunkt. Einige Fans hoffen, dass Sonys stärkere Konsole GTA 6 flüssiger darstellen kann. Andere bleiben skeptisch, weil die CPU der PS5 Pro nur moderat stärker ist. Wenn Rockstar stark auf Simulation und dichte Welt setzt, kann genau das zum Flaschenhals werden.

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Wichtig bleibt: Rockstar hat bisher keine technischen Modi für GTA 6 angekündigt. Ich würde den Media Markt-Hinweis aus Polen daher nicht als harte Bestätigung lesen, aber auch nicht ignorieren. Händler bekommen vor Vorbestellungsstarts oft Produktinformationen. Gleichzeitig können solche FAQ-Texte fehlerhaft, veraltet oder sehr allgemein formuliert sein.

Die große Frage bleibt also: Bedeutet „Performance-Modus“ wirklich 60 FPS oder nur eine etwas stabilere, abgespeckte Darstellung? Genau das muss Rockstar Games am besten morgen noch beantworten.

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