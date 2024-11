GTA 6 auf der PS5 Pro: Kommt das ultimative Spielerlebnis?

Gerüchte rund um GTA 6 und die PS5 Pro sorgen derzeit für Aufsehen in der Gaming-Community. Ein angeblicher Insider behauptet, dass der kommende Blockbuster von Rockstar Games von massiven Verbesserungen auf der neuen Konsole profitieren könnte. Aber was genau steckt hinter diesen Behauptungen?

Laut dem Insider soll GTA 6 eine verbesserte Version der PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) nutzen, einer KI-gesteuerten Upscaling-Technologie, die bereits bei der PS5 Pro im Einsatz ist. Diese Technik soll auf der PS5 Pro in einer „2.0“-Version verfügbar sein und angeblich für eine „unglaubliche“ Bildqualität sorgen.

Grand Theft Auto 6 will use PS5 PRO PSSR 2.0 Version.

The performance and image quality for open world games will reach a new level in 2025.

Even insomniac games make mention of how useful a tool AI is for game development within this video, this is epic. pic.twitter.com/xwxVt6lPRB

— HOT97 | HipHopGamer | AMD | PLITCH | THE G.O.A.T. (@HipHopGamer) November 18, 2024