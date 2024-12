GTA 6 wird „weniger provokant“ gegenüber Minderheiten werden

Rockstar Games steht mit GTA 6 in den Startlöchern und laut einem neuen Bericht via Bloomberg.com (hinter einer Paywall) gibt es interessante Änderungen, die Fans überraschen könnten. Während die Vorgänger oft für ihren provokanten Humor bekannt waren, soll der nächste Teil „sensibler“ mit Minderheiten umgehen. Aber das ist längst nicht alles, was über das Spiel bekannt ist.

Die Story von GTA 6 orientiert sich an einem Bonnie-und-Clyde-Konzept. Du kannst zwei spielbare Charaktere steuern – eine Frau und einen Mann – und dich in eine Welt voller krimineller Abenteuer stürzen. Diese Mischung verspricht eine spannende neue Dynamik in der Handlung. Rockstar Games arbeitet laut dem Artikel von Branchenkenner Jason Schreier daran, die Grenzen des Storytellings neu zu definieren, ohne dabei den typischen GTA-Charme zu verlieren. Der Fokus liegt dabei darauf, weniger polarisierende Inhalte zu schaffen, ohne die satirische Handschrift der Serie komplett aufzugeben.

GTA 6: Autoren wurden angehalten gegenüber Minderheitengruppen „weniger vulgär“ zu sein

Das Erscheinungsdatum von GTA 6 bleibt vorerst ein Rätsel. Gerüchte deuten auf eine Veröffentlichung im Herbst 2025 hin, mit der Möglichkeit, dass der Termin auf 2026 verschoben wird. Interessant ist, dass viele andere Spiele-Publisher ihre Release-Pläne anpassen, um nicht mit GTA 6 zu konkurrieren. Niemand möchte riskieren, von einem der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre überschattet zu werden.

Ein weiteres Highlight wird der umfangreiche Online-Modus sein. Laut Bloomberg ist ein „signifikanter“ Multiplayer-Part geplant. Die Frage bleibt jedoch, ob dieser separat bleibt oder in das bestehende GTA Online integriert wird. Eines ist sicher: Rockstar wird auf den Erfolg des aktuellen Online-Modus aufbauen und vermutlich noch mehr Möglichkeiten bieten, dich mit Freunden in der digitalen Welt auszutoben.

GTA 6 verspricht, in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe zu setzen. Ob du dich auf die neue Art der Storytelling freust oder gespannt bist, wie der Online-Modus weiterentwickelt wird – die Erwartungen an dieses Spiel könnten kaum höher sein. Ob wir dieses Jahr noch einen zweiten Trailer bekommen bleibt fraglich. Bisher deutet relativ wenig darauf hin. Erst gestern hielten wir kurz inne, als ein „GTA VI“ im PlayStation Store auftauchte. Dahinter steckte jedoch etwas komplett anderes, als wir vermuteten.