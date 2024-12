GTA 6: Warum wir noch keinen zweiten Trailer haben

Seit der erste Trailer zu GTA 6 vor einem Jahr erschien warten die Fans gespannt auf mehr, doch bis jetzt wurden sie enttäuscht. Rockstar hält sich bedeckt, mehr als ein ungefähres Releasedatum irgendwann in 2025 ist noch nicht bekannt.

Doch egal wie wenig wir vom Entwickler hören, die Fans sind umso aktiver. Spätestens seit dem ersten Trailer brodelt die Gerüchteküche. Die Community nimmt das Video Bild für Bild auseinander und sucht nach versteckten Hinweisen, es wird spekuliert, wie viel Spielzeit wir bekommen werden, wie lange der Online-Modus auf sich warten lässt und wie Vice-City diesmal wohl aussehen wird.

Ein Ex-Mitarbeiter klärt auf

Und all das ist genau der Grund warum Rockstar so lange schweigt, zumindest wenn man einem ehemaligen Mitarbeiter glauben schenken mag. Mike York war seines Zeichens Senior Animator bei Rockstar New England, er arbeitete an GTA 5 und Red Dead Redemption 2 mit. Auf seinem YouTube-Kanal äußert er sich zu den vielen Gerüchten und erzählt, wie er diese zu seiner Zeit als Entwickler wahrgenommen hatte. Er habe immer gern die Kommentare unter Trailern und Post gelesen und sich mit anderen Mitarbeitern darüber unterhalten, mit hoher Wahrscheinlichkeit sei dies seit Release des GTA 6 Trailers genauso. Ebenso bewundere er die Ausdauer und Hingabe vieler Fans, die sogar aus den kleinsten Details in Screenshots noch versuchen einen Hinweis auf das Releasedatum zu finden.

Doch genau diese Hingabe sei auch der Grund, warum Rockstar bis jetzt noch keinen neuen Trailer veröffentlicht hat. So lange die Fans spekulieren, sich austauschen und die Diskussion über das Spiel am Leben halten braucht es keine neuen Infos. Das Marketing passiert im Moment noch von ganz alleine und der Hype scheint nicht abzuflauen, ganz im Gegenteil. Wer im Moment in der Rockstar-Marketingabteilung sitzt reibt sich vermutlich die Hände, so viel kostenlose Werbung für das eigene Produkt muss fantastisch sein.

Sicher ist jedenfalls, dass ein zweiter Trailer nicht mehr heuer erscheint. Ob wir zumindest Anfang des neuen Jahres mit einer Ankündigung rechnen dürfen bleibt abzuwarten.