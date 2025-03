Onimusha: Way of the Sword – Infos zum Gameplay des neuen Capcom-Spiels

In einem Interview mit dem japanischen Gaming-Magazin Famitsu haben die Entwickler von Onimusha: Way of the Sword neue Details zum Gameplay des Samurai-Spiels verraten. Vorweg: Die Vorgänger müsst ihr nicht gezockt haben, um den neuesten Ableger von Onimusha zu verstehen. Allerdings dürfte er sich spielerisch bei den Vorgängern anlehnen. Erscheinen soll das Game 2026 auf PS5, Xbox Series und PC.

Was ist Onimusha? Auf der Playstation 2 war Onimusha eine Mischung aus Resident Evil und Schwertkampf. Das heißt, es galt Dämonen zu metzeln, aber auch Rätsel zu lösen und antike Herrenhäuser zu erkunden. Capcom entwickelte damals gleich vier Ableger, wobei das erste Onimusha: Warlords inzwischen auf modernen Konsolen in HD erhältlich ist. Ein Port von Onimusha 2: Samurai’s Destiny erscheint wiederum am 23. Mai für PS4, Xbox One, Switch und PC.

Werbung

So wird das Gameplay von Onimusha: Way of the Sword

Dank der RE Engine macht Onimusha: Way of the Sword einen riesigen technischen Sprung nach vorne und verabschiedet sich von den vorgerenderten Hintergründen der Playstation 2. Spielerisch aber bleibt sich die Serie wohl treu. Capcom verspricht eine rund 20 Stunden lange Kampagne mit in sich geschlossenen Levels – es wird also keine Open World geben. Gleichzeitig soll das Lösen von Rätseln weiterhin eine zentrale Rolle spielen (via Famitsu).

Im Kampf gilt es wiederum regelmäßig die Seelen der gegnerischen Dämonen aufzusaugen. Allerdings: Das neue Samurai-Game wird kein Souls-Like wie Nioh oder Sekiro. Wobei Capcom verspricht, dass es besonders viel Spaß machen soll, sich durch die Dämonen zu metzeln. Wenig bescheiden haben die Entwickler in einem Livestream die “ultimative Schwertkampf-Action” für den neuen Titel angekündigt.

Daneben wurden die neuen Charaktere und die erforschbaren Level im historischen Kyoto als Alleinstellungsmerkmale von Onimusha: Way of the Sword genannt. Für den Protagonisten nutzt Capcom das Aussehen von Toshiro Mifune, dem inzwischen verstorbenen Schauspieler, der für seine Rollen in Samuraifilmen von Akira Kurosawa bekannt war.