Gamescom Köln 2025: Event wird weiter ausgebaut – Mehr Fläche & Highlights

Die Kölnmesse und Game – Der Verband der deutschen Games-Branche haben kürzlich bekannt gegeben, dass die beliebte Gaming-Messe Gamescom in Zukunft weiter ausgebaut wird. Dies wurde durch einen neuen Vertrag bestätigt, der den Veranstaltungsort langfristig sichert. Die Gamescom erfreut sich wachsender Beliebtheit: 2024 nahmen 1.462 ausstellende Unternehmen aus 64 Ländern teil, und die Messe zog 335.000 Besucher aus 120 Ländern an – eine beeindruckende Entwicklung, die sich Jahr für Jahr fortsetzt.

Die lateinamerikanische Ausgabe der Veranstaltung steht kurz vor ihrem jährlichen Showcase, und Shuhei Yoshida wurde als Redner für die Gamescom LATAM bestätigt. Er wird über seine Erfahrungen in der Gaming-Branche sprechen. Die Messe findet in Zusammenarbeit mit dem BIG Festival, dem größten Gaming-Event Lateinamerikas, statt und wird dieses Jahr vom 30. April bis 4. Mai 2025 in São Paulo, Brasilien abgehalten.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung wird die Veranstaltung mit Gamescom Asia und Gamescom LATAM weiter ausgebaut, zusätzlich zu den Formaten Devcom und Gamescom LAN. Ziel ist es, die Gamescom als ein Festival für verschiedene Popkulturen weltweit zu etablieren, wobei die Landesregierung weiterhin intensive Unterstützung leisten wird, um die Stellung der Messe als größtes Videospiel-Event der Welt zu festigen.

Die Gamescom wird in andere Länder expandieren

Die wachsende Popularität der Gamescom zieht jedes Jahr große Entwickler an, darunter auch The Pokémon Company, die ihre Teilnahme an der Gamescom LATAM 2025 bestätigt hat. Zudem wurde ein neuer Vertrag unterzeichnet, der die Hauptveranstaltung weiterhin in Köln, Deutschland sichert.

Die Vereinbarung wurde in Anwesenheit von Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, und Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationale Angelegenheiten und Medien des Landes Nordrhein-Westfalen, unterzeichnet. Beide betonten, dass Köln und die Gamescom das perfekte Match seien.

Mit nur wenigen Wochen bis zum Start der Veranstaltung hat die Gamescom LATAM die BIG Festival-Finalisten für 2025 bekannt gegeben. Insgesamt wurden 90 Videospiele aus aller Welt als Finalisten ausgewählt, die um mehr als 17 verschiedene Preise konkurrieren. Ein Rekord von 962 Spielen aus 71 Ländern wurde für den Wettbewerb angemeldet.

Quelle: gamescom