Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die jüngste Entlassungswelle bei Microsoft und Xbox sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Während offiziell von rund 3.200 Stellen in der Gaming-Sparte die Rede ist, gehen Branchenbeobachter inzwischen davon aus, dass die tatsächlichen Auswirkungen deutlich größer sein könnten. Vor allem externe Entwickler, Zeitarbeitskräfte und Partnerstudios tauchen in den offiziellen Zahlen häufig gar nicht auf – und genau darin sehen Experten die eigentliche Dunkelziffer.

Nach Angaben von Brancheninsider Jason Schreier beschränken sich die Folgen längst nicht nur auf die unmittelbar entlassenen Mitarbeiter. Zahlreiche Projekte wurden gestoppt, Teams verkleinert oder komplett neu organisiert. Dadurch verlieren auch externe Dienstleister und Studios wichtige Aufträge, ohne dass diese Auswirkungen in den offiziellen Entlassungszahlen erscheinen. Genau dieser Dominoeffekt könnte laut Experten noch Monate oder sogar Jahre nachwirken.

Nicht nur Xbox ist betroffen

Die Umstrukturierung trifft zahlreiche bekannte Studios. Unter anderem mussten id Software, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios und Obsidian Entertainment Stellen abbauen oder Projekte neu priorisieren. Gleichzeitig wurden mehrere Xbox-Studios ausgegliedert oder stehen auf dem Prüfstand. Viele Entwickler befürchten deshalb Verzögerungen bei kommenden Spielen und eine höhere Arbeitsbelastung für die verbleibenden Teams.

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Hinzu kommt, dass viele betroffene Mitarbeiter nicht direkt bei Microsoft angestellt waren. Gerade in der modernen Spieleentwicklung übernehmen externe Studios Animationen, QA-Tests, Lokalisierungen oder technische Unterstützung. Fallen diese Aufträge weg, geraten auch Unternehmen außerhalb von Xbox unter Druck – ein Effekt, der sich in keiner offiziellen Statistik widerspiegelt.

Entwickler schlagen Alarm

Mehrere ehemalige Mitarbeiter äußern sich inzwischen offen zur Situation. Besonders deutlich wurde ein Entwickler von id Software, der erklärte, Microsoft habe „immense Werte zerstört“, ohne sich der langfristigen Folgen bewusst zu sein. Andere Entwickler berichten von einer massiv gesunkenen Moral und befürchten, dass erfahrene Fachkräfte der Branche dauerhaft verloren gehen könnten.

Gleichzeitig versuchen einige Studios, die Sorgen der Fans zu beruhigen. id Software betonte erst kürzlich, dass trotz der umfangreichen Kürzungen weiterhin genügend Entwickler an neuen Spielen und der id Tech-Engine arbeiten. Dennoch dürfte der Verlust zahlreicher erfahrener Mitarbeiter langfristig kaum spurlos an den Projekten vorbeigehen.

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