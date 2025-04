Ghost of Yotei: Release wohl Juli bis Herbst 2025 – Insider sagen Termin voraus

Die Veröffentlichung von Ghost of Yotei ist weiterhin für 2025 geplant, und es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass das Spiel möglicherweise bereits im Juli oder August erscheinen könnte. Das Spiel führt eine neue Protagonistin, Atsu, ein, deren Geschichte sich um „Underdog-Vergeltung“ dreht – ein deutlicher Bruch mit der Erzählweise von Ghost of Tsushima. Die Handlung spielt rund um den Berg Yōtei, in einer Region, die damals außerhalb der Herrschaft Japans lag.

Während Sommerveröffentlichungen für große Titel traditionell weniger bevorzugt werden, haben sich in den letzten Jahren immer mehr Entwickler für diesen Zeitraum entschieden, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Da Ghost of Tsushima ebenfalls im Juli 2020 veröffentlicht wurde, könnte Ghost of Yotei diesem Muster folgen. Zudem würde ein Sommer-Release es ermöglichen, von der Aufmerksamkeit rund um Death Stranding 2, das am 26. Juni 2025 erscheint, zu profitieren. Falls Ghost of Yotei später als Sommer 2025 erscheinen sollte, könnte stattdessen ein Veröffentlichungstermin im Herbst 2025 ins Auge gefasst werden.

Ghost of Yotei wird wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres erscheinen

Ein Sommer-Release könnte dem Spiel zwar besser passen, aber die größte Konkurrenz im Herbst ist aktuell Borderlands 4 – und da die beiden Spiele völlig unterschiedliche Genres bedienen, könnte man argumentieren, dass sie gar nicht direkt miteinander konkurrieren. Ghost of Yotei könnte sich bewusst frühzeitig für den Herbst 2025 positionieren, bevor viele andere Titel auf denselben Zeitraum abzielen – und es würde seinem Ruf sicherlich nicht schaden.

Unabhängig vom endgültigen Veröffentlichungsdatum gibt der Release-Zeitpunkt einen Hinweis darauf, wie Sucker Punch den Markt mit diesem unerwarteten Ghost-Ableger strategisch ansteuert. Eine Sommerveröffentlichung würde dem Spiel mehr Luft zum Atmen geben und es könnte von einer ruhigeren Veröffentlichungsphase profitieren, während ein Herbst-Release ihm eine zentrale Rolle in der diesjährigen Feiertagssaison sichern könnte.

So oder so wächst die Vorfreude auf Ghost of Yotei mit jeder neuen Enthüllung weiter – und ob es im Juli oder Oktober kommt, es fühlt sich bereits jetzt wie einer der größten Titel des Jahres 2025 an.

