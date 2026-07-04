PlayStation-Disc-Aus: Sony könnte jetzt ein neues Piraterie-Problem bekommen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony wollte mit dem Abschied von physischen PlayStation-Spielen offenbar Klarheit schaffen. Ab Jänner 2028 sollen neue PlayStation-Titel nicht mehr auf Disc produziert werden. Neue Spiele erscheinen dann nur noch digital über den PlayStation Store oder in digitalen Formaten bei Händlern. Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sollen davon zwar nicht betroffen sein, doch die Entscheidung hat eine neue Debatte ausgelöst.

Denn ausgerechnet dieser Schritt könnte Sony nun an einer anderen Front Probleme bereiten. Laut Polygon wächst das Interesse an PS5-Jailbreaks, Homebrew und alternativen Möglichkeiten zur Sicherung eigener Spielebibliotheken. Der Bericht spricht davon, dass PlayStation-Fans verstärkt in Richtung Piraterie und Homebrew-Szene blicken, nachdem Sony den Abschied von physischen Spielen angekündigt hat.

Genau darauf verweist auch eXtas1sTV auf X.com. Dort wird die These aufgestellt, dass Sonys Kampf gegen das physische Format eine neue Piraterie- und Jailbreak-Welle befeuern könnte. Der Vorwurf: Wenn Spieler das Gefühl haben, ihre gekauften Spiele langfristig nicht mehr selbst kontrollieren zu können, suchen manche nach radikaleren Wegen, um ihre persönliche Spiele-Bibliothek zu sichern.

Homebrew ist nicht automatisch Piraterie

Wichtig ist dabei die Unterscheidung. Jailbreaking und Homebrew werden oft sofort mit Piraterie gleichgesetzt. Ganz so einfach ist es aber nicht. Homebrew beschreibt grundsätzlich selbst entwickelte Software, Emulatoren, Tools oder Modifikationen, die auf einer geschlossenen Konsole normalerweise nicht erlaubt sind. Natürlich kann ein Jailbreak auch für illegale Kopien genutzt werden. Genau deshalb bekämpfen Konsolenhersteller solche Eingriffe seit Jahrzehnten.

Gleichzeitig sehen Teile der Community darin aber auch eine Möglichkeit zur Spiele-Erhaltung. Wer alte Software sichern, Emulatoren nutzen oder eigene Backups verwalten will, stößt auf geschlossenen Konsolen schnell an Grenzen. „Jailbreaking“ kann illegale Verbreitung ermöglichen, öffnet theoretisch aber auch die Tür für Backups und Homebrew-Unterstützung. Für Sony ist das ein Sicherheitsproblem. Für viele Spieler ist es inzwischen auch eine Besitzfrage.

Der Streisand-Effekt für PlayStation?

Der Beitrag von eXtas1sTV spricht deshalb von einem möglichen „Streisand-Effekt“. Gemeint ist: Sony versucht, den Markt stärker in Richtung digitaler Kontrolle zu bewegen, erreicht aber bei Teilen der Community das Gegenteil. Statt Akzeptanz entsteht Widerstand. Das ist für Sony heikel. Je stärker ein geschlossenes System digitale Kontrolle erzwingt, desto größer wird bei manchen Nutzern der Wunsch, dieses System aufzubrechen. Nicht jeder, der sich für Homebrew interessiert, will Spiele illegal kopieren. Aber die Grenze zwischen legitimer Sicherung, Modding, Archivierung und Piraterie wird auf Konsolen schnell unscharf.

Das Unternehmen will mehr Kontrolle über Vertrieb, Preise und Lizenzen. Gleichzeitig könnte genau diese Kontrolle den Teil der Community stärken, der sich dieser Kontrolle entziehen will.

Spiele-Erhaltung wird zum Hacker-Thema

Der größere Punkt ist die Spiele-Erhaltung. Solange Spiele auf Disc erscheinen, gibt es zumindest eine physische Grundlage. Sie ist nicht perfekt, weil viele moderne Spiele Updates, Patches oder Server benötigen. Wenn neue PlayStation-Spiele ab 2028 nur noch digital erscheinen, wird Archivierung schwieriger. Offizielle Wege hängen dann noch stärker von Sony, Publishern und Store-Infrastruktur ab. Das kann funktionieren, solange die Plattform lebt. Problematisch wird es erst Jahre später, wenn Server abgeschaltet, Rechte geändert oder alte Systeme nicht mehr unterstützt werden.

Genau deshalb sehen manche Spieler Homebrew nicht nur als technische Spielerei, sondern als Schutzmechanismus. Der Satz „Piraterie ist Erhaltung“ ist rechtlich und moralisch problematisch, zeigt aber, wie groß das Misstrauen geworden ist. Wenn legale Wege fehlen, suchen Teile der Community eigene Wege.

Für Sony ist das ein selbstgemachtes Kommunikationsproblem

Sony hat gute wirtschaftliche Gründe für den Digital-Kurs. Digitale Verkäufe sind günstiger zu vertreiben, besser kontrollierbar und lassen den Gebrauchtmarkt weitgehend verschwinden. Für ein Unternehmen ist das attraktiv. Für uns Spieler bedeutet es aber weniger Freiheit. Genau diese Spannung muss Sony erklären. Nur zu sagen, dass der Markt digitaler wird, reicht nicht. Spieler wollen wissen, was mit ihren Käufen in 10, 15 oder 20 Jahren passiert. Sie wollen wissen, ob Spiele erhalten bleiben, ob Downloads dauerhaft verfügbar sind und ob digitale Bibliotheken wirklich sicher sind.

Solange diese Fragen offen bleiben, wird jeder Schritt gegen physische Medien als „Angriff auf Besitz“ verstanden. Und dann werden Jailbreaks, Homebrew und Emulatoren für manche Spieler plötzlich nicht mehr als Nischenthema wahrgenommen, sondern als Gegenwehr.