Hast du dieses Star Wars-Spiel daheim? Sein Wert explodiert gerade, wegen eines PS5-Jailbreak-Gerüchts

Viele von uns kennen dieses Gefühl: Ein altes Spiel liegt irgendwo im Regal, längst vergessen, vielleicht sogar noch eingeschweißt. Und dann passiert etwas, das so absurd klingt, dass man es zweimal lesen muss. Genau das trifft gerade Star Wars: Racer Revenge, ein Podracer-Nachfolger aus der PlayStation 2-Ära, der auf PS4 später digital neu aufgelegt wurde und als „Limited Run“-Disc in kleinen Stückzahlen erschien.

Jetzt ist dieses Ding plötzlich heiß begehrt. Nicht, weil Fans auf einmal kollektiv den Podracer von damals wiederentdecken, sondern weil das Spiel in der Jailbreak-Szene als möglicher Einstiegspunkt für PS5/PS4-Exploits gehandelt wird. Es gibt einen massiven Preissprung auf Plattformen wie eBay und Co, teils wird von hunderten Dollar/Euro pro Kopie, nachdem die Jailbreak-Gerüchte die Runde machten (wie GamesRader.com zuerst berichtete).

Star Wars Racer Revenge wiederentdeckt? Nein, ein Gerücht sorgt für den Preis-Hype…

Der Auslöser: In der Szene heißt es, dass eine physische PS4-Version von Star Wars: Racer Revenge für einen aktuellen Exploit relevant sein soll und genau diese Disc ist eben nicht beliebig verfügbar. Insider-Gaming.com beschreibt ebenfalls, dass es sich um ein Jailbreak-Gerücht handelt, bei dem angeblich nur eine bestimmte Disc helfen soll und dass genau das die Preise explodieren lässt.

Der Knackpunkt ist nicht das Spiel selbst, sondern die physische „Limited Run“-Veröffentlichung. Limited Run Games hatte Star Wars: Racer Revenge als PS4-Disc in limitierten Editionen im Programm (inklusive Premium/Classic Varianten).

Auf der Wikipedia-Seite zum Spiel wird ebenfalls erwähnt, dass die PS4-Disc 2019 in begrenzter Menge erschien und die Nachfrage 2026 wegen Jailbreak-Bemühungen stark anzog. Wichtig dabei: Wer hofft, „einfach die digitale Version“ zu nutzen (zum Beispiel über einen Store oder Abo), wird sehr wahrscheinlich enttäuscht, in den Berichten dreht sich alles um Disc-Exemplare.

Finger weg davon! – Garantieverlust durch PS5-Jailbreak

Erstens: Das Ganze wird derzeit vielerorts als Gerücht bzw. Szene-Entwicklung beschrieben. Es gibt Berichte und Aussagen aus der Jailbreak-Community, aber das heißt nicht automatisch, dass es für jeden funktioniert oder dauerhaft relevant bleibt.

Zweitens (und das ist der wichtigste Punkt): Ich kann dir keine Anleitung geben, wie man eine Konsole jailbreakt oder Sicherheitsmechanismen umgeht. Das ist illegal, führt oft zu Garantieverlust, erhöht das Risiko einer Sperre und kann im schlimmsten Fall die Konsole beschädigen. Berichterstattung über den Preishype ist das eine, konkrete Hilfestellung zur Umgehung von Schutzmaßnahmen etwas anderes.

Drittens: Wenn du die Disc bereits besitzt, ist jetzt genau der Moment, in dem du rational bleiben solltest: Preisspitzen durch Hype können genauso schnell wieder kippen, wie sie entstanden sind. Manche kaufen gerade aus Panik, andere aus Gier, viele einfach auch um es anschließend noch teurer weiterzuverkaufen. Und am Ende bleibt oft nur die Frage: War das Spiel wirklich „wertvoll“ oder nur kurz „gehyped“?

Weil es sich falsch anfühlt, wenn ein Spiel seinen Wert nicht durch Nostalgie oder Qualität gewinnt, sondern durch einen Zweck, der mit Gaming eigentlich nichts zu tun hat. Und weil es wieder zeigt, wie schnell Sammler- und Reseller-Märkte eskalieren, sobald ein seltener Gegenstand plötzlich als „Schlüssel“ gilt.

Wenn du Star Wars: Racer Revenge noch irgendwo liegen hast: Glückwunsch! Du hast gerade unfreiwillig ein Stück „Gaming-Graumarkt-Geschichte“ im Regal gefunden. Ob du es behältst, verkaufst oder einfach nur kopfschüttelnd ansiehst, ist am Ende deine Entscheidung.

