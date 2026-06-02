Sony zeigt neuen PlayStation-Monitor mit DualSense-Ladestation

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony erweitert das PlayStation-Ökosystem um ein neues Gerät für den Schreibtisch: einen offiziellen 27-Zoll-PlayStation-Gaming-Monitor. Das Display richtet sich an Spieler, die ihre PlayStation 5 oder PS5 Pro nicht nur am Fernseher nutzen wollen, sondern lieber in einem kompakten Desktop-Setup spielen.

Besonders auffällig ist die integrierte Ladehalterung für den DualSense und den DualSense Edge. Der Controller kann direkt am Monitor geladen werden und hat dadurch einen festen Platz am Setup.

Der neue Monitor setzt auf ein QHD-IPS-Display mit 1440p-Auflösung. Auf PS5 und PS5 Pro unterstützt er HDR mit automatischem Tone Mapping sowie variable Bildwiederholrate. Auf PlayStation-Konsolen sind bis zu 120 Hz möglich. Wer den Monitor am PC oder Mac nutzt, bekommt auf kompatiblen Geräten sogar bis zu 240 Hz. Damit bleibt das Display nicht nur auf die PS5 beschränkt, sondern kann auch als Gaming-Monitor für mehrere Plattformen dienen.

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Nettes Feature: PS5-Controller direkt am Monitor laden

Das praktischste Feature sitzt direkt am Standfuß. Sony integriert eine Ladehalterung für den DualSense-Controller. Auch der DualSense Edge wird unterstützt. Das ist kein riesiges Technik-Wunder, aber ein cleveres Alltagsdetail. Der Controller liegt nicht mehr lose am Tisch, das Ladekabel muss nicht gesucht werden, und der Akku bleibt leichter einsatzbereit.

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Auch bei den Anschlüssen ist der Monitor breit aufgestellt. Sony verbaut zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und einen DisplayPort-1.4-Eingang. Dazu kommen zwei USB-A-Anschlüsse, ein USB-C-Anschluss, eingebaute Stereolautsprecher und ein 3,5-mm-Audioausgang. Der Monitor unterstützt außerdem VESA-Montage. Er kann also auch an einem Monitorarm befestigt werden, wenn der Schreibtisch möglichst aufgeräumt bleiben soll.

PlayStation möchte sich breiter aufstellen

Der neue Monitor passt zu Sonys größerer Strategie. PlayStation soll nicht mehr nur im Wohnzimmer stattfinden. Mit PlayStation Portal, PS5 Pro, Headsets, Lautsprechern und nun einem eigenen Monitor wird das Ökosystem flexibler. Besonders gut passt das Display zu den kabellosen Pulse Elevate-Lautsprechern, die Sony bereits 2025 angekündigt hatte. Zusammen entsteht ein offizielles PlayStation-Desktop-Setup für kleinere Gaming-Bereiche.

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Der 27-Zoll-PlayStation-Monitor erscheint am 27. August 2026 zunächst in Japan und den USA. Der Preis liegt bei 349,99 US-Dollar. Ob und wann der Monitor auch nach Europa kommt, ist aktuell noch offen. Gerade für PS5-Spieler mit Schreibtisch-Setup könnte das Gerät aber interessant werden, wenn Sony einen fairen Euro-Preis nennt.