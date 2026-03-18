PlayStation Portal Update März 2026: 1080p High Quality Modus und Cloud-Streaming-Verbesserungen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Ab dem 18. März 2026 rollt Sony ein neues Systemsoftware-Update für den PlayStation Portal Remote Player weltweit aus. Das Gerät ist seit Ende 2023 auf dem Markt und hat sich laut Sony besser entwickelt als erwartet. Zum Update-Zeitpunkt nutzen über 50 Prozent aller Portal-Besitzer ein PlayStation-Plus-Premium-Abonnement, was bedeutet, dass sie den Cloud-Streaming-Modus verwenden, der seit November 2025 verfügbar ist. Die Zahl der monatlichen Cloud-Streaming-Nutzer ist im Januar 2026 im Jahresvergleich um 162 Prozent gewachsen. Diese Zahlen erklären, warum Sony das Update fast vollständig auf Streaming-Verbesserungen fokussiert.

1080p High Quality: Was sich ändert und wie ihr es aktiviert

Die zentrale Neuerung ist der neue 1080p-High-Quality-Modus für Remote Play und Cloud-Streaming. Zur Einordnung: Das Display des PlayStation Portal hat eine maximale Auflösung von 1080p, diese bleibt unverändert. Was sich ändert, ist die übertragene Bitrate. Der neue High-Quality-Modus liefert mehr Bilddaten pro Sekunde als der bisherige 1080p-Standard-Modus, was in der Praxis ein schärferes, stabileres und detailreicheres Bild ergibt, besonders bei schnellen Bewegungen und dunklen Szenen.

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Aktiviert wird der Modus während einer laufenden Session über Schnellmenü, dann maximale Auflösung, dann 1080p Hohe Qualität auswählen. Die Änderung greift nicht sofort, ihr müsst die Remote-Play- oder Cloud-Streaming-Session danach neu starten. Sony weist darauf hin, dass der High-Quality-Modus mehr Datenvolumen verbraucht als die Standard-Option.

Vier Verbesserungen für Cloud Streaming

Neben dem neuen Bildmodus hat Sony vier UX-Verbesserungen speziell für Cloud-Streaming eingebaut. Erstens könnt ihr beim Öffnen einer Bundle-Produktseite jetzt direkt auswählen, welches Spiel aus dem Bundle ihr streamen wollt, statt automatisch zum ersten Titel weitergeleitet zu werden. Zweitens werden Spieleinladungen während einer aktiven Streaming-Session jetzt als klar sichtbare Benachrichtigung auf dem Bildschirm des Portals angezeigt.

Drittens wurden Trophy-Benachrichtigungen verbessert: Sie zeigen jetzt Name und Bild der freigeschalteten Trophy direkt an, und Platin-Trophies erhalten wieder ihre eigene Animation. Viertens öffnet sich die Bildschirmtastatur beim Aufrufen der Suche ab sofort, ohne zusätzlichen Tastendruck.

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