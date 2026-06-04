Neues Tomb Raider muss KI-generierte Inhalte offenlegen

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis steht im nächsten Jahr offiziell ein weiteres Remake des ersten Abenteuers von Schatzjägerin Lara Croft an, wieder einmal mit ganz neuer Grafik und Gameplay. Dabei kam wohl auch künstliche Intelligenz zum Einsatz. Das mussten der Entwickler Crystal Dynamics und die zuständigen Amazon Game Studios auf Steam bekanntgeben. “Bei der Entwicklung wurden KI-gestützte Tools eingesetzt, um erste Erkundungen und vorläufige Entwicklungsinhalte zu unterstützen”, heißt es unter der Spielbeschreibung im Steam-Browser.

Generative KI stößt bei Usern noch immer auf Unmut. Vor diesem Hintergrund gaben die Entwickler nun ein Statement gegenüber dem Gaming-Portal Eurogamer ab: “Bei Crystal Dynamics setzen wir KI-Werkzeuge ein, um unseren Teams zu helfen, Ideen schneller und effizienter weiterzuentwickeln. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass alle fertigen Inhalte im Endprodukt von Menschen erstellt sind.” Das Ziel sei, die “Kreativität und Flexibilität der Entwickler” zu fördern. “Alle KI-gestützten Elemente wurden entweder ersetzt oder von Menschen überarbeitet”, heißt es außerdem im offiziellen KI-Hinweis. Die “künstlerische Vision des Entwicklungsteams” sei gewahrt.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis startet später als gedacht

Beim vergangenen State of Play von PlayStation gab es einen neuen Trailer für das Comeback. Im Vergleich zum Erstling auf PS1 ist nicht nur die Präsentation aufgehübscht. Zuletzt wurden Remaster-Sammlungen der ersten sechs Retro-Abenteuer veröffentlicht. Diese waren aber deutlich originalgetreuer. Auch verglichen mit dem ersten Remake, Tomb Raider Anniversary, dürfte der neue Titel einen großen Sprung machen. Außerdem ist diesmal wohl das Storytelling ausgebaut.

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Nach Shadow of the Tomb Raider wurde es ruhig um die Serie, nachdem Square Enix die Rechte abgegeben hatte. Eigentlich hätte Tomb Raider: Legacy of Atlantis rechtzeitig zum 30-jährigen Jubiläum noch 2026 erscheinen sollen. Nun wurde allerdings auch die Verschiebung ins nächste Jahr angekündigt. Am 10. Februar 2027 soll es nun für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.